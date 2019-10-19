Pitbull'a tasma ve ağızlık zorunluluğu önerisi

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporunda, pitbull'un da aralarında bulunduğu tehlikeli 4 ırk ve bunların melezleri için kalabalık alanlara girmelerine sınırlama, tasmasız ve ağızlıksız gezdirmeme, ruhsat zorunluluğu gibi tedbirler önerildi.

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Üyesi AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, bu hayvanlar için önerilen, 9 maddelik önlemi anlattı. Kılıç, komisyondan çıkacak raporun kanun oluşturulurken bir kaynak teşkil edeceğini söyledi. Bu tür hayvanların görüldüğü, şikayet edildiği takdirde kolluk kuvvetleri tarafından el konulduğunu ve hayvan barınaklarına alındığını kaydeden Kılıç, şöyle dedi:

"Bunları bulunduran, besleyen, hatta dövüştüren ve başkalarına saldırmasına da vesile olanlara 7 bin 800 lira ceza kesiliyor. Bu sürecin doğru yönetilmesi için, 'yasaklı ırk' kavramı ve algısı yerine, 'tehlikeli ırk' olduğu vurgulanmalıdır. Tehlikeli ırk kapsamında köpeğe sahip olanlara, 'ruhsat' zorunluluğu getirilmelidir. El konulan tehlikeli ırk kapsamındaki köpekler, yeni düzenlemeyle tanımlanacak muayenelerden geçirildikten sonra sahiplerine iade edilmelidir. Ancak sakıncalı ve sahiplendirilemeyen hayvanlar rehabilitasyon merkezlerine nakledilmeli. Ayrıca sahipleri bu köpekleri kısırlaştırmak için veterinere götürmeli, üretimi yasaklanmalıdır. Bu hayvanların tasmasız ve ağızlıksız olarak dışarı çıkarılmaları yasaklanmalı ve kamunun ortak kullandığı bazı kalabalık alanlara girişlerine sınır getirilmelidir. Dövüştürüldüğü tespit edilen köpeklere de el konulmalıdır. Agresyon belirlenen hayvanlar davranış terapisine sokularak veteriner raporuna göre, sahibine ya da rehabilitasyon merkezine teslim edilmelidir. Tehlikeli ırk listesi oluşturularak bu listede hangi ırkların olacağına kanun düzeyinde değil, bakanlık tarafından uzman üyeler ve STK temsilcilerinden oluşacak bir komisyon tarafından, karar verilmelidir. Liste her yıl güncellenmelidir. Ayrıca tehlikeli ırklara yönelik uygulamalarda sorumluluk hayvan sahibine yüklenmelidir. Yapılacak düzenlemede hayvana değil, hayvan sahibine ceza uygulanmalıdır."

Yunus Kılıç, Türkiye 'de 4 olmak üzere dünyada yaklaşık 15 köpek ırkının tehlikeli ve yasaklı olduğunu bildirerek, Anadolu çoban köpeği olan kangalı bile yasaklı ırklar listesine koyan ülkeler olduğunu vurguladı. Kılıç, "Oysa kangal çok muhlis, sahibine bağlı hayvanlardır. Siz onları saldırmak üzerine yetiştirmediğiniz sürece saldırganlık özellikleri yoktur. O yüzden saldırgan, yasaklı bir ırk olmadığını, tehlikeli hayvanları yetiştirmekten kaynaklı sıkıntılarının olduğu da bir gerçek. Her hayvan, ona karşı nasıl davranacağını bilmezseniz size bir takım zararlar vermek isteyebilir. Korkudan, kendini koruma refleksinden, yavrularını ve gıdasını korumak için tepki gösterebilir" dedi.

Kılıç, tehlikeli ırkların çok kuvvetli kas yapısı olduğunu vurgulayarak, "Ağız, diş ve çene yapıları çok güçlüdür. Bunlar yakaladığını bir tarafındın koparabiliyor. Asıl tehlikelikleri güçlü yapılarından kaynaklanıyor. Aile içinde olan çok uyumlu hayvanlar da var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çelik ile röp.

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ARŞİV

Barınakta bakılan pitbull köpeklerden görüntü

RÖP 2 Murat Karabayoğlu ( Antalya Veterinor Hekimler Oda Başkanı )

RÖP 3 Şebnem Ebinç ( Hayvan Hakları Antalya Temsilcisi )

RÖP 4 Andaç Özer Gülen ( Veteriner Hekim )

RÖP 5 Melis Şahin

Melis şahin kardeşleri ile birlikte pitbull cinsi köpekleri ile oynarken

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Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR/ANKARA,