Son Dakika Haberleri: Pitbull besleyen 3 şahsa para cezası
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Pitbull besleyen 3 şahsa para cezası

53 dakika önce

Sivas'ta izinsiz Pitbull cinsi köpek besleyen 3 şahsın köpeklerine el konuldu ve para cezası uygulandı.

Pitbull besleyen 3 şahsa para cezası, System.String[]
Sivas'ta izinsiz Pitbull cinsi köpek besleyen 3 şahsın köpeklerine el konuldu ve para cezası uygulandı.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası 3 şahsın izinsiz Pitbull cinsi köpek beslediği tespit edildi. Ekiplerin tespiti sonrası Pitbull besleyen 3 şahsa para cezası kesilirken köpeklere ekipler tarafından el konuldu. El konulan Pitbull cinsi köpekler, Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon merkezine teslim edildi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:29 Kaynak: İHA
Sivas, Pitbull, Güncel
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