Pitbull besleyen 3 şahsa para cezası
53 dakika önce
Sivas'ta izinsiz Pitbull cinsi köpek besleyen 3 şahsın köpeklerine el konuldu ve para cezası uygulandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:29 Kaynak: İHA
'ta izinsiz Pitbull
cinsi köpek besleyen 3 şahsın köpeklerine el konuldu ve para cezası uygulandı.
Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası 3 şahsın izinsiz Pitbull cinsi köpek beslediği tespit edildi. Ekiplerin tespiti sonrası Pitbull besleyen 3 şahsa para cezası kesilirken köpeklere ekipler tarafından el konuldu. El konulan Pitbull cinsi köpekler, Sivas Belediyesi
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