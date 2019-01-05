Son Dakika Haberleri: Pitbull Cinsi 2 Köpek Sokak Köpeğine Saldırdı...dehşet Anları Kamerada

Pitbull Cinsi 2 Köpek Sokak Köpeğine Saldırdı...dehşet Anları Kamerada

1 saat önce

Pitbull cinsi 2 köpek sokak köpeğine saldırdı.

Pitbull cinsi 2 köpek sokak köpeğine saldırdı...Dehşet anları kamerada
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Pitbull sahiplerine cezai işlem uygulandı

SAKARYA - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde sahibi tarafından gezmeye çıkartılan pitbull cinsi iki köpek, sokak köpeğine saldırdı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, pitbull sahibine cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
Olay, Ferizli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahibi tarafından gezmeye çıkarılan pitbull cinsi iki köpek, sokak köpeğine saldırdı. İki köpek, sokak köpeğini yakalayıp dişlerini geçirerek uzun bir süre bırakmadı. Bu sırada sokak köpeğini kurtarmak isteyen çevredekiler duruma müdahale etti. Saldırıda yaralanan sokak köpeği kanlar içinde yerde kaldı. Saldırı sonrasında ekiplerin köpeğe el koyarak, pitbull sahibine cezai işlem uyguladığı öğrenildi.
Öte yandan pitbull cinsi köpeklerin sokak köpeğine saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki pitbull köpeğin sokak köpeğine saldırması ve daha sonra çevredeki vatandaşların köpekleri ayırmak için müdahale ettiği görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:53 Kaynak: İHA

Sakarya, Ferizli, Pitbull, 3. Sayfa
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