Son Dakika Haberleri: Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı
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Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı

37 dakika önce

Adana'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği hamile kedisi Çıtır'ı gezdirdikleri Pitbull cinsi köpeğin önüne atıp, ölümüne sebep olan 3 çocuk polis ekiplerince gözaltına alındı. Çocukların yarın sabah adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı, System.String[]

Olay, dün sabah saatlerinde, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana geldi. Market işleten Zehra Kuşçu'nun 2,5 yıldır beslediği hamile olan 'Çıtır' adlı kedi, iş yerine yakın bir yerde dolaşırken, karşıdan gelen 3 çocuğun tasmayla gezdirdiği Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

SALDIRI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Park halindeki otomobilin altına saklanan kedi, 3 çocuk tarafından yakalanıp köpeğin önüne atıldı. Kedi, köpeğin saldırısıyla kanlar içinde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Zehra Kuşçu, marketten çıktığında Çıtır'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Kuşçu'nun şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemenin ardından şüphelilerin H.P (13), M.Ü.Y. (13), A.Y. (13) olduğu tespit edildi. Adresleri belirlenen H.P., M.Ü.Y., A.Y. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen, üç çocuğun yarın sabah adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:05 Kaynak: DHA
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