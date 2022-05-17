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Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi - Son Dakika
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Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi

17.05.2022 14:48
Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde pitbull cinsi köpeğini ağızlık ve tasma olmadan gezdiren adama 14 bin 982 TL para cezası kesildi.

Antalya'da bir kişiye pitbull cinsi köpeğini ağızlık ve tasma olmadan gezdirdiği için 14 bin 982 TL para cezası kesildi. Pitbull cinsi köpeği olanların dikkatle okuması gereken olayda "Hayvanları Koruma Kanunu" uygulandı.

AĞIZLIK VE TASMA OLMADAN SALDI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince alınan ihbar üzerine Konyaaltı ilçesi Kuraçay Mahallesi'nde yapılan kontroller esnasında Y.C. isimli şahsın yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasma takmadan serbest bıraktığı ve başıboş sokağa saldığının tespit edilmesi üzerine şahsa 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı.

Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi
Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pitbull cinsi köpeği ağızlıksız ve tasmasız serbest bırakan kişiye 14 bin TL cezası verildi - Son Dakika
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