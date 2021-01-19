Iğdır'da "pitbull" cinsi bir köpeğin kulaklarını kestiği iddia edilen sahibine 11 bin 467 lira ceza kesildi.
Köpeğinin kulaklarını kesip sosyal medyadan paylaştığı öne sürülen M.R.A'nın, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresi tespit edildi.
Adrese polis ekipleriyle giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, köpeğin sahibi M.R.A'ya 11 bin 467 lira ceza uyguladı.
Pitbull cinsi köpeğe de el konuldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Pitbull' cinsi köpeğin kulaklarını kestiği iddia edilen sahibine para cezası - Son Dakika