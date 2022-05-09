Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar - Son Dakika
Üye Girişi

Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar

09.05.2022 13:13
Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar

Ankara'da dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Umut Batuhan Y.'nin yargılandığı davada mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda sanık için "olaydan önce köpeğin tasmasını çıkardığı" gerekçesiyle "olası kastla silahla yaralama" suçundan tutuklama kararı verdi.

Çankaya'nın Oran semtinde yaşanan olayda Pitbull cinsi köpeğini tasmasız bir şekilde sitenin bahçesine salan Umut Batuhan Y., köpeğinin 4 apartman sakinine saldırması üzerine 'olası kastla silahla yaralama' suçundan tutuklandı.
Köpeğin kendisine ait olmadığını ve yolda bulduğunu iddia eden şüpheli, olay sonrası ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık, şüphelinin tutuklanması yönündeki talebinde olay gerçekleştiği yerin insanların güvenli bir şekilde yaşayacağı bir alan olduğunu vurgularken, tehlike arz eden köpeğin kısırlaştırılmadığı da belirtildi.

"SAVCILIK KÖPEĞİ SİLAH SAYDI"

Tutuklama talebinde 'Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' suçunun TCK 177. maddede düzenlendiğine işaret edilen yazıda, fiil nedeniyle bir kişinin yaralanmasının 'taksirle yaralama' suçunu oluşturacağı vurgulandı. Şüpheli Umut Batuhan Y.'nin tasmalı olarak sitenin içine soktuğu köpeği, tasmasız bir şekilde site önüne bırakmasını savcılık, "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktan' ziyade, 'bilerek ve isteyerek' köpeğin başkalarına zarar verebileceğini düşünerek 'ne olursa olsun düşüncesiyle' kasıtlı bir şekilde hareket ettiğini göstermektedir" diye değerlendirdi. 'Olası kastla silahla yaralama' suçundan tutuklanan şüpheli hakkında verilen tutuklama kararında, 'silah deyiminden saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler anlaşılır' hükmüne de işaret edildi.

YORUMLAR
500
HÜLYA'YI UZAKLAŞTIRMA KARARININ BİTTİĞİ GÜN ÖLDÜRMÜŞ HÜLYA'YI UZAKLAŞTIRMA KARARININ BİTTİĞİ GÜN ÖLDÜRMÜŞ 4 kişiyi yaralayan pitbullun sahibi tutuklandı 4 kişiyi yaralayan pitbullun sahibi tutuklandı

Pitbull, Çankaya, Silah, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar - Son Dakika


Son Dakika
13:14 Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı
13:13 Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar
13:07 Kameramanın "Bize göğüslerini göster" sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı
12:50 Arka Sokaklar dizisinde "Göçmen" ifadesi sansürlendi
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
12:47 13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı
12:40 Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
12:28 Demirtaş'tan 'puslu havayı' dağıtacak altı madde ve bir öneri: Adaylık tartışmalarını bırakın, birleşin ve bir araya gelin
12:22 DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor
12:19 Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek maması kıtlığı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 13:25:26. #1.11#
SON DAKİKA: Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement