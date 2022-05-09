Pitbull cinsi köpek tasmasız site bahçesine bırakıldı 4 kişi yaralandı, köpeğin sahibi tutuklandı! - Son Dakika
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Pitbull cinsi köpek tasmasız site bahçesine bırakıldı 4 kişi yaralandı, köpeğin sahibi tutuklandı!

09.05.2022 22:11

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayda Pitbull cinsi köpeğini sitenin bahçesine tasmasız bir şekilde bırakan kişi 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Köpek sahibi, olası kastla silahla yaralama suçundan tutuklandı.

Saldırgan özellikleri ile dikkat çeken pitbull cinsi köpek 4 kişiye saldırdı. Ankara'da yaşanan olayla ilgili harekete geçen savcılık, köpeği silah olarak saydı.

Köpeğin kendisine ait olmadığını ve yolda bulduğunu iddia eden şüpheli, olay sonrası ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık, şüphelinin tutuklanması yönündeki talebinde olay gerçekleştiği yerin insanların güvenli bir şekilde yaşayacağı bir alan olduğunu vurgularken, tehlike arz eden köpeğin kısırlaştırılmadığı da belirtildi.

"KASTILI BİR ŞEKİLDE HAREKET ETTİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

Tutuklama talebinde 'Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' suçunun TCK 177. maddede düzenlendiğine işaret edilen yazıda, fiil nedeniyle bir kişinin yaralanmasının 'taksirle yaralama' suçunu oluşturacağı vurgulandı. Şüpheli Umut Batuhan Y.'nin tasmalı olarak sitenin içine soktuğu köpeği, tasmasız bir şekilde site önüne bırakmasını savcılık, "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktan' ziyade, 'bilerek ve isteyerek' köpeğin başkalarına zarar verebileceğini düşünerek 'ne olursa olsun düşüncesiyle' kasıtlı bir şekilde hareket ettiğini göstermektedir" diye değerlendirdi.

SAVCILIK KÖPEĞİ SİLAH SAYDI

'Olası kastla silahla yaralama' suçundan tutuklanan şüpheli hakkında verilen tutuklama kararında, 'silah deyiminden saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler anlaşılır' hükmüne de işaret edildi.

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Ankara, Köpek, Silah, Sulh, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pitbull cinsi köpek tasmasız site bahçesine bırakıldı 4 kişi yaralandı, köpeğin sahibi tutuklandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pitbull cinsi köpek tasmasız site bahçesine bırakıldı 4 kişi yaralandı, köpeğin sahibi tutuklandı! - Son Dakika
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