Pitbull cinsi köpek, yolda gördüğü kız çocuğuna saldırdı, anne ise kınana süper oldu - Son Dakika
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Pitbull cinsi köpek, yolda gördüğü kız çocuğuna saldırdı, anne ise kınana süper oldu

04.06.2022 18:05

Ankara'da daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpek, yolda gördüğü kız çocuğuna saldırdı. Kızını saldırıdan korumayı başaran anne, dakikalarca köpeğin saldırısına maruz kaldı.

3 Mayıs'ta Çankaya ilçesindeki evine giden Umut Batuhan Y, aracını park ettikten sonra yanındaki siyah renkli pitbull cinsi köpeğin site bahçesinde tasmasını çıkardıktan sonra apartmana girdi. Bu esnada, eşi ve iki çocuğuyla apartmandan çıkan anne E.Ç, köpeğin üzerlerine geldiğini fark etti.

BİRİ 7 DİĞERİ 11 YAŞINDA

Biri 7, diğeri 11 yaşındaki çocuklarını korumaya çalışan kadın, köpeğin saldırısı üzerine yere düştü. Buna rağmen kızını pitbulldan korumayı başaran anne, dakikalarca köpeğin saldırısına maruz kaldı. Kol, bacak, sırt ve yüz bölgesinden yaralanan anne, eşi ve çevredekilerin müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtulabildi. Çocuklarıyla apartman girişine sığınan annenin peşini bırakmayan köpek, ikinci kez E.Ç'nin kolundan ısırmaya başladı.

APARTMANIN İÇİNE GİREREK KURTULDULAR

Yine vatandaşların uzun uğraşı sonunda köpekten kaçan anne, bu sefer apartmanın içine girerek kurtulabildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının yüzüne, plastik cerrahi uzmanınca dikiş atıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli Umut Batuhan Y'nin sahibi olduğu köpeğin daha önce 4 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli, olaydan önce köpeğin tasmasını çıkarıp bahçeye bıraktığı gerekçesiyle "olası kasıtla silahla yaralama" suçundan tutuklandı. Savcı tutuklama talep yazısında, yasak köpek ırkları listesinde yer alan pitbull cinsi köpeğin silah sayılmasını istedi. Yaklaşık bir ay tutuklu kalan şüpheli, avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı. Şüpheli ifadesinde, pitbull cinsi köpeğin saldırgan ve yasaklı bir ırk olduğunu bilmediğini iddia etmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pitbull cinsi köpek, yolda gördüğü kız çocuğuna saldırdı, anne ise kınana süper oldu - Son Dakika

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