Son Dakika Haberleri: Pitbull cinsi köpekle otomobil gasbeden 2 zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Pitbull cinsi köpekle otomobil gasbeden 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Pitbull cinsi köpekle otomobil gasbeden 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Batman'da bir kişiyi pitbull cinsi köpekle korkutup otomobilini gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Pitbull cinsi köpekle otomobil gasbeden 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Batman'da bir kişiyi pitbull cinsi köpekle korkutup otomobilini gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezindeki bir parkta U.U.P'yi pitbull cinsi köpekle korkutarak, otomobilini gasbeden 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.


Araştırma yapan ekipler, düzenledikleri operasyonda otomobili gasbettikleri gerekçesiyle biri 18 yaşından küçük 2 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor
Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi: Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi TÜM-İŞ, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:56:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pitbull cinsi köpekle otomobil gasbeden 2 zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]