Pitbull cinsi köpekle otomobil gasbeden 2 zanlı tutuklandı

Batman'da bir kişiyi pitbull cinsi köpekle korkutup otomobilini gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezindeki bir parkta U.U.P'yi pitbull cinsi köpekle korkutarak, otomobilini gasbeden 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.



Araştırma yapan ekipler, düzenledikleri operasyonda otomobili gasbettikleri gerekçesiyle biri 18 yaşından küçük 2 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.