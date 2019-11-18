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Pitbull cinsi köpekle otomobil gasbeden 2 zanlı tutuklandı
6 saat önce
Batman'da bir kişiyi pitbull cinsi köpekle korkutup otomobilini gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:42 Kaynak: AA
Batman'da bir kişiyi pitbull cinsi köpekle korkutup otomobilini gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezindeki bir parkta U.U.P'yi pitbull cinsi köpekle korkutarak, otomobilini gasbeden 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Araştırma yapan ekipler, düzenledikleri operasyonda otomobili gasbettikleri gerekçesiyle biri 18 yaşından küçük 2 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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