Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Pitbulların ağaca bağlı köpeğe saldırması ve kurtarmaya çalışna vatandaşalr dığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıması Yaralı köpekten görüntü MANİSA - Manisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Pitbulların ağaca bağlı köpeğe saldırması ve kurtarmaya çalışna vatandaşalr

dığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıması

Yaralı köpekten görüntü MANİSA - Manisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı

Pitbull, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:07 Kaynak: AA
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