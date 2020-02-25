Son Dakika › Güncel › Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı
6 saat önce
Pitbulların ağaca bağlı köpeğe saldırması ve kurtarmaya çalışna vatandaşalr dığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıması Yaralı köpekten görüntü MANİSA - Manisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:07 Kaynak: AA
Pitbulların ağaca bağlı köpeğe saldırması ve kurtarmaya çalışna vatandaşalr
dığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıması
Yaralı köpekten görüntü MANİSA - Manisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Son Dakika Hindistan'da vatandaşlık yasası protestoları büyüyor: 7 kişi hayatını kaybetti Deprem korkusu nedeniyle otların içerisinde yatıyor Türkiye'de yaşayan Çinli: Yarasa yeyip yemediğimi soran oldu İran'da vatandaşlara koronavirüse karşı "Evinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı