Tepki çekecek görüntü! Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'nin annesi tarafından tasmalandığı ortaya çıktı

Gaziantep'te babasının görev yaptığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Asiye A.'nın olaydan önce evinde çekilen görüntüler büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde küçük kız çocuğunun annesi tarafından farklı zamanlarda tasmalanarak, elleri kolları bağlanarak ve küfre maruz bırakılarak psikolojik şiddet gördüğü ortaya çıktı.

"ÖNÜNE İT GİBİ YİYECEĞİNİ KOYACAĞIM"

Sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüsünde annenin boynuna tasma taktığı küçük çocuğa köpek eğitimi taklidi yaptırması dikkat çekiyor. Başka bir görüntüde çocuğu sert bir şekilde uyaran kadının, "Sana bundan sonra telefon yasak, park yasak, dışarı çıkmak yasak, çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de buradan it gibi yiyeceğini koyacağım. Orada oturup yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" dediği, küçük çocuğun da zorlukla "tamam" dediği duyuluyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren vatandaşların çocuğun aileden alınması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.