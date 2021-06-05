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Son dakika haber | Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haber | Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada

05.06.2021 10:08

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da sahibinin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek evcil Maltesee Terier cinsi köpeğe saldırdı.

Bursa'da sahibinin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek evcil Maltesee Terier cinsi köpeğe saldırdı. Küçük köpek ağır yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesindeki bir sitenin önünde yaşandı. Maltesee Terier cinsi eğitimli köpeğini dolaştıran bir vatandaş, o sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Sahibinin ağızlıksız ve tasmasız çevrede kontrolsüz bir şekilde dolaştırdığı pitbull, küçük köpeğe bir anda saldırdı. Olay sırasında büyük panik yaşayan Maltesee Terier'in sahibi, köpeğini tasmasından yukarı kaldırarak kurtarmaya çalışsa da, başarılı olamadı. Küçük köpeğin ciğerleri ve bağırsakları parçalandı

Küçük köpek, pitbull cinsi köpeğin güçlü çenesinden kurtulamadı. Yaşanan olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, yaşanan korku, panik ve pitbull dehşeti an be an görüntülendi.

Saldırıda ciğerleri ve bağırsakları parçalanan küçük köpek, yakında bulunan veteriner kliniğine götürülerek 3 saatlik ameliyata alındı. Sonraki gün ise 4 saatlik bir operasyon daha geçiren köpeğin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Pitbull cinsi köpeğin Türkiye'de beslenmesinin ve sahiplenilmesi yasak olmasına rağmen parklarda ağızlıksız dolaştırıldığı görüntülendi. - BURSA

Son dakika haber | Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada
Son dakika haber | Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada
Son dakika haber | Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada
Son dakika haber | Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada
Son dakika haber | Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada
Son dakika haber | Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada
Son dakika haber | Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada
Son dakika haber | Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada
Son dakika haber | Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada
Son dakika haber | Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada

Osmangazi, Pitbull, Bursa, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bursa'da pitbull dehşeti, o anlar kamerada - Son Dakika


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