Pitbull dehşeti yine can yaktı! Küçük çocuk, saldırgan hayvanın dişlerinden zorla kurtarıldı - Son Dakika

Türkiye'de beslenmesi yasak olan pitbullar, dehşet saçmaya devam ediyor. İstanbul'un Kartal ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen dehşet anlarının kamera kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda, sahibinin çocukların arasında gezdirdiği pitbullun, küçük bir çocuğa saldırı anları yer alıyor.

Kartal Gümüşpınar Mahallesi'nde bir şahıs, küçük çocukların oynadığı bir sokak üzerinde pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye başladı. Sorumsuz vatandaş, tasmasından kurtulmak için hamle yapan köpeği çocuklara doğru götürdüğü sırada, 9 yaşındaki Berkay isimli çocuk köpeğin saldırısına maruz kaldı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNİ ISIRDI

Köpeğin saldırarak altına aldığı çocuğu kurtarmak için çevredekiler bir anda seferber oldu. Küçük çocuğu köpekten kurtarmaya çalışan bazı kişilerin müdahale sırasında yerde sürüklendiği de görüldü. 9 yaşındaki çocuk, uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak saldırgan köpekten kurtarıldı.

ÇOCUĞA, 30'A YAKIN DİKİŞ ATILDI

O esnada bir kadının olayın şokuyla bayılıp yere düştüğü gözlendi. Yaralı çocuğa kaldırıldığı hastanede 30'a yakın dikiş atılırken ailenin, köpeğin sorumsuz sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Pitbull cinsi köpeğin sokakta oynayan 9 yaşındaki çocuğa saldırdığı dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.