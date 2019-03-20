Son Dakika Haberleri: Pitbull Dövüştürenlere 15 Bin TL Para Cezası

Pitbull Dövüştürenlere 15 Bin TL Para Cezası

1 saat önce

Adana'da pitbull cinsi 2 köpeğini dövüştürdüğü tespit edilen şahıslara 15 bin 604 TL para cezası uygulandı.

Pitbull Dövüştürenlere 15 Bin TL Para Cezası, System.String[]
Adana'da pitbull cinsi 2 köpeğini dövüştürdüğü tespit edilen şahıslara 15 bin 604 TL para cezası uygulandı.

Ceyhan Mustafabeyli Jandarma Komutanlığı ve Adana Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışma sonucu Ceyhan Çataklı Mahallesi'nde beslenmesi yasak olan pitbull ırkı köpeklerin dövüştürüldüğü tespit edildi. Ekipler, dövüştürülen 2 pitbull cinsi köpeğe el koyarken, köpekleri Ceyhan Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evine teslim etti.

Pitbulları dövüştüren 2 kişiye 7 bin 802'şer TL olmak üzere toplamda 15 bin 604 TL idari para cezası uygulandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:07 Kaynak: İHA

Adana, Pitbull, 3. Sayfa
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