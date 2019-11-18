Pitbull ile araç gasp eden iki kişi yakalandı

Batman'da iki kişi pitbull cinsi köpekle bir şahsı korkutarak aracını gasp etti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.



Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir parkta U.U.P.'nin kiralamış olduğu aracın, M.B. tarafından pitbull cinsi köpekle korkutularak gasp edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şahsı korkutarak aracın gasp edilmesi olayı ihbarının alınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan çok yönlü çalışmalarda bahse konu gasp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 1'i yaşı küçük 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiş olup, 2 şahıs da mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamaya yönelik olarak 24 saat görevimizin başında olacağımız halkımız tarafından bilinmelidir. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından günün 24 saatinde tüm il genelinde kontroller kararlıkla devam etmektedir" denildi. - BATMAN