Son Dakika Haberleri: Pitbull ile araç gasp eden iki kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Pitbull ile araç gasp eden iki kişi yakalandı - Son Dakika

Pitbull ile araç gasp eden iki kişi yakalandı

6 saat önce

Batman'da iki kişi pitbull cinsi köpekle bir şahsı korkutarak aracını gasp etti.

Pitbull ile araç gasp eden iki kişi yakalandı, System.String[]

Batman'da iki kişi pitbull cinsi köpekle bir şahsı korkutarak aracını gasp etti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir parkta U.U.P.'nin kiralamış olduğu aracın, M.B. tarafından pitbull cinsi köpekle korkutularak gasp edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şahsı korkutarak aracın gasp edilmesi olayı ihbarının alınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan çok yönlü çalışmalarda bahse konu gasp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 1'i yaşı küçük 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiş olup, 2 şahıs da mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamaya yönelik olarak 24 saat görevimizin başında olacağımız halkımız tarafından bilinmelidir. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından günün 24 saatinde tüm il genelinde kontroller kararlıkla devam etmektedir" denildi. - BATMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis kayınbiraderinin öldürdüğü uzman çavuş ve eşi ayrı yerlerde defnedilecek
Adana'da cinsel gücü artıran çikolatalar ele geçirildi Kolları ve bacakları olmayan 15 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan polis memuru, tepki çekti Ankara'da silahıyla firar eden asker etrafa rastgele ateş açtı, kendini vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 22:21:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pitbull ile araç gasp eden iki kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]