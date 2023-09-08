Başıboş gezen pitbull, sokakta bir kadına ve köpeğine saldırdı - Son Dakika

Başıboş gezen pitbull, sokakta bir kadına ve köpeğine saldırdı

Son Güncelleme: 08.09.2023 13:26

Antalya'da sokakta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, sahibinin yanındaki evcil köpeğe saldırdı. Saldırıda Tülay Beşkonak Özçay, köpeğini kurtarmaya çalışırken düşüp el bileğini kırdı. Köpeğin yakalanması için yapılan çalışmalardan saatler sonra gerçekleşen saldırı sonrasında kadın yaralandı.

Antalya'da sokakta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, sahibinin yanındaki evcil köpeğe saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda Tülay Beşkonak Özçay (42), köpeğini pitbulldan kurtarmak isterken düşüp el bileğini kırdı.

ÖNCE KÖPEĞİNE SALDIRDI

Dün saat 00.30 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi'nde misafirlik dönüşü evlerine çıkmadan önce oturdukları sitenin önünde Jack Russell türü köpeğinin tuvalet ihtiyacını gideren Tülay Beşkonak Özçay, sonrasında bina önünde evcil hayvan sahibi komşularıyla sohbet etti. Bu sırada başıboş dolaşan sahipsiz pitpull cinsi köpek, Özçay'ın köpeğine saldırdı. Köpeğini kurtarmak için tasmasından yukarı kaldıran Özçay, bir süre pitbull cinsi köpekten kendisini ve evcil hayvanını korumaya çalıştı. Özçay, yaşadığı korku ve panikle kaldırımda düştü. Özçay'ın köpeğini arka bacağından ısıran pitpull cinsi köpek, çevredekilerin yardımıyla alandan uzaklaştırıldı.

Pitbull Köpek, Evcil Köpeğe Saldırdı: Kadın Yaralandı

SAĞ EL BİLEĞİ KIRILDI

Sabah saatlerinde köpeğinin kontrollerini yaptıran Özçay, sağ el bileğindeki ağrının artmasıyla hastaneye gitti. Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrolde, Özçay'ın bileğinde kırık tespit edildi. Mahallesindeki başıboş köpek sayısının fazlalığından yakınan Özçay, 1 ayda ikinci kez köpek saldırısına uğradığını belirtti. Özçay, hastanede tedavi olduğu süreçte, komşularından köpeğine ve kendisine saldıran pitbull cinsi yasaklı türün bulunup büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından götürüldüğü haberini aldığını söyledi. Özçay, aynı köpeğin olaydan birkaç saat önce de site görevlisine saldırdığını, görevlinin kaçarak uzaklaştığını dile getirdi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde park halindeki araçların arasından geçen köpeğin, hızla Özçay'ın köpeğine saldırması, Özçay'ın da köpeğini kurtarmak için tasmasından havaya kaldırdığı anlar yer aldı. Kamera kayıtlarında çevredekilerin köpeği uzaklaştırmak için çaba gösterdiği anlarda Özçay'ın düştüğü görüldü.

Pitbull Köpek, Evcil Köpeğe Saldırdı: Kadın Yaralandı

BELEDİYELERDEN ŞİKAYETÇİ OLACAK

Saldırının yaşandığı günün öncesinde başıboş köpeğin alınması için Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileriyle görüştüğünü kaydeden Özçay, şunları söyledi:

"Muratpaşa Belediyesi'nden görevliler geldi. Pitbull türü köpeğin yasaklı tür olduğunu, barındıracak yerleri olmadığını ve alamayacaklarını söyledi. Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olduğunu ilettiler. Büyükşehir belediyesini aradım. Büyükşehir belediyesinden görevli de Muratpaşa ilçesinde olduğu için Muratpaşa Belediyesi'nin köpeği alması gerektiğini belirtti. Ben de Muratpaşa Belediyesi ile görüştüğümde büyükşehir belediyesinin sorumluluğu olduğunu söylediklerini belirttim. Büyükşehir belediyesinden görevliler geldi. Birlikte köpeği aradık, yakalayamadık. Görevliler 'Köpek kaçıyor yakalayamadık. Bizim eksikliğimiz. Uyutup götüremiyoruz. En kısa sürede alacağız' dedi. Çarşamba günü evde yokken görevliler telefonla arayıp, köpeği bulmak için benden yardım istedi. Ben de köpeğin yerini bildiklerini ve esnafla görüşerek bulabileceklerini söyledim. Bulamadıklarını belirtip, gittiler.

Köpeğin yakalanması için çalışma yapılmasından saatler sonra saldırıya uğradığını anlatan Özçay, iki belediyeden de şikayetçi olacağını söyledi.

Kaynak: DHA

Muratpaşa, Beşkonak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başıboş gezen pitbull, sokakta bir kadına ve köpeğine saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Oyuncu Melisa Döngel, yüzündeki hatalı dolguları erittirdi
15:32 Sınır hattı karıştı! Ermenistan ordusu, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
15:28 JP Morgan, TL'de ağırlık artır tavsiyesinde bulundu
15:24 Bodrum FK, Bayern Münih'ten stoper Kaan Berk Bengi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
15:14 Çin'in iPhone kullanımını yasakladığı iddiaları Apple'a iki günde 200 milyar dolar kaybettirdi
15:03 Son antrenmana çıkmadı! Galatasaray'dan bir yıldız daha kayıyor
14:59 Süleyman Soylu, yakalanan suç örgütü lideriyle yakın olduğu iddialarına çok sert çıktı
14:46 Sokakta karşılaştığı 2 dayısına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
14:38 İhtiyaç kredisinde faiz yüzde 50'yi aştı
14:37 Dilek Taşı dizisi ilk bölümüyle zirveye oturdu! Başrolün performansına övgü yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 16:03:01. #1.11#
SON DAKİKA: Başıboş gezen pitbull, sokakta bir kadına ve köpeğine saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement