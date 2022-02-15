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Pitbull köpekleri kafalarına sıkarak öldürdüler! Üstelik bunu çocuk parkında yaptılar - Son Dakika

Pitbull köpekleri kafalarına sıkarak öldürdüler! Üstelik bunu çocuk parkında yaptılar

15.02.2022 11:03

Bursa'da köpeklerini çocuk parkında gezdiren iki kişi, köpeklerin kendilerine saldırması üzerine başlarına defalarca ateş ederek katlettiler. Olay yerinden kaçan zanlılar ekipler tarafından yakalandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Okan P. ve Mehmet Olcay U., arkadaşları Y. K. ve C.Ç. ile iki Pitbull köpeği çocuk parkında dolaştırmaya çıkardı. İddiaya göre bir süre dolaşan köpekler kendi aralarında kavga etmeye başlayınca Mehmet Olcay U. ve Okan P., birbirlerine zarar veren köpekleri ayırmak istedi. Ayrılan köpekler bu kez Mehmet Olcay U. ve Okan P.'ye saldırmaya çalıştı. Köpeklerin saldırısını önlemek isteyen şahıslar kurtulamayınca Y.K. ve C.Ç.'nin yanında bulunan kuru sıkıdan bozma tabancaları istedi.

Çocuk parkında dehşet...Kendilerine saldıran Pitbull köpekleri tabancayla öldürdüler

KÖPEKLERDEN BİRİ DAKİKALARCA CAN ÇEKİŞTİ

Şahıslar kendilerine saldıran köpeklere defalarca ateş ederek iki köpeği öldürdü. Köpeklerden biri olay yerinde ölürken, diğeri ise yerde dakikalarca can çekişti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) büro ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri yönlendirildi. Bir köpeğin öldüğü, diğerinin can çekiştiğini gören ekipler Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bilgi verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeklerin ikisini de alarak barınağa götürdü. Belediye ekiplerinin yaralı olarak götürdüğü köpek de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuk parkında dehşet...Kendilerine saldıran Pitbull köpekleri tabancayla öldürdüler

4 KİŞİ SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI

Çocuk parkında çevresinde araştırma yapan polis ekipleri yerde iki adet boş kovan buldu. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü SÖS Büro ekipleri mahallede başlattığı çalışmada olayı gerçekleştiren 4 kişiyi saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Tabancaları sakladıkları yeri ekiplere gösteren şahıslar, tabancalara el konulmasının ardından gözaltına alındı. 4 şüpheliden köpeklerin sahibi olan Mehmet Olcay U.'ya PETVET sistemine kayıt işlemi yaptırmadığı iki köpek için 28 bin 964 lira para cezası uygulandı.

Çocuk parkında dehşet...Kendilerine saldıran Pitbull köpekleri tabancayla öldürdüler

Öte yandan sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar gördükleri kan donduran manzara karşısında şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar ise köpeklere bakmakta zorluk çekti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Mehmet Olcay, Osmangazi, Pitbull, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pitbull köpekleri kafalarına sıkarak öldürdüler! Üstelik bunu çocuk parkında yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pitbull köpekleri kafalarına sıkarak öldürdüler! Üstelik bunu çocuk parkında yaptılar - Son Dakika
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