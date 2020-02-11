Pitbull kulübesinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pitbull kulübesinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Pitbull kulübesinde uyuşturucu bulundu

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında pitbull köpeğinin bulunduğu kulübe içinde 100 gram eroin, 200 gram skunk ile ele geçirildi.

Pitbull kulübesinde uyuşturucu bulundu, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında pitbull köpeğinin bulunduğu kulübe içinde 100 gram eroin, 200 gram skunk ile ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri. Hıdırağa Mahallesi Susam Sokakta oturan S.A.'nın evinde satısı hazır yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Eve baskın düzenleyen polis yaptığı aramada pitbull köpeğinin bulunduğu kulübede çorapların olması polisin dikkatini çekti. Köpeğin uzaklaştırılmasının ardından kulübede yapılan aramada çorapların içinde satışı hazır halde 100 gram eroin, 200 gram skunk maddesi ve bir miktar para ile evde 1 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:09 Kaynak: DHA
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