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Pitbull'lar can yakmaya devam ediyor... İzmir'de küçük çocuğun yaşadığı pitbull dehşeti kamerada - Son Dakika

Pitbull'lar can yakmaya devam ediyor... İzmir'de küçük çocuğun yaşadığı pitbull dehşeti kamerada

28.12.2021 16:28

Pitbull'lar can yakmaya devam ediyor.

Pitbull'lar can yakmaya devam ediyor... İzmir'de küçük çocuğun yaşadığı pitbull dehşeti kamerada

Pitbull'un çocuğa saldırdığı an kamerada

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı küçük çocuk ölümden döndü. Sahibinin tasmasını bıraktığı köpeğin çocuğa saldırdığı an güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin hala alınmamasından şikayetçi olan aile yetkililerden yardım istedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.E. (7), sokakta oyun oynadığı esnada A.B. (14), Pitbull cinsi köpeği ile sokağa çıktı. A.B., bu sırada köpeğinin tasmasını bir anda bıraktı ve köpek, H.E.'yi kovalamaya başladı. Köpekten kurtulmaya çalışan küçük çocuk, daha fazla kaçamadı ve köpek H.E.'yi vücudunun değişik yerlerinden ısırarak yaraladı. Sokakta bulunan marketin müdahalesiyle köpek küçük çocuğu bırakırken, yaralanan çocuk sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan H.E., tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Kaçacak yer bulamadım"

Pitbull köpeğinin kendisine saldırdığı dehşet anlarını anlatan H.E., "Markete giderken köpeği üzerime saldılar ama ben kaçamadım. Kaçacak yer bulamadım. Canım çok acıdı ve kanadı. Pitbull'ları istemiyorum çünkü tehlike saçıyorlar" dedi.

"Aynı köpek daha önce başka birilerine daha saldırmış"

H.E.'ye saldıran köpeğin daha önce de başkalarına saldırdığını öne süren baba İlhami E. (34), bu cins köpeklerin beslenmesinin yasaklanması gerektiğini vurguladı. Baba İlhami E., "Çocuğum o gün markete gitmiş dönerken de köpeğin saldırısına uğramış. Aynı köpek daha önce başka birilerine daha saldırmış. Sahibi köpeğin tasmasını bırakmış. Olay zaten güvenlik kamerasında da görülüyor. Çocuk köpekten kurtulmak için kaçmaya çalışıyor eve kadar koşturuyor ama evin yakınlarında köpek onu yakalıyor. 2-3 kişi elinden zor alıyor. Pitbull cinsi köpeklerin beslenmesinin yasaklanması lazım. Daha önce Gaziantep'te kız kardeşimizin başına gelen acı bir olay da zaten yine Pitbull köpeklerinin saldırısıyla ilgiliydi. Bu cinsin yasaklanması lazım" açıklamasında bulundu.

"Çocuğum gece uyku uyuyamıyor"

Yaşanan olayın ardından çocuğu H.E.'nin psikolojisinin bozulduğunu ve gece uyuyamadığını dile getiren baba İlhami E., "Bu hayvanlar saldırdığı zaman insanların vücutlarında telafisi olmayan yaralara yol açabiliyor; zaten saldırgan bir ırk. Biz olayla ilgili suç duyurunda bulunduk şikayetçi de olduk. Ancak köpek hala sahibinin elinden alınmış değil ve tehlike saçmaya devam ediyor. Bu köpek yarın bir gün başkasının çocuğunun da canını yakabilir. Bunun olmaması için o köpeğin sahibinin elinden alınması gerekiyor. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Gece uyku uyuyamıyor, tek başına okula gidemiyor, sokağa dahi çıkamıyor" açıklamasında bulundu.

Pitbull'lar can yakmaya devam ediyor... İzmir'de küçük çocuğun yaşadığı pitbull dehşeti kamerada
Pitbull'lar can yakmaya devam ediyor... İzmir'de küçük çocuğun yaşadığı pitbull dehşeti kamerada
Pitbull'lar can yakmaya devam ediyor... İzmir'de küçük çocuğun yaşadığı pitbull dehşeti kamerada

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Pitbull, Çocuk, Köpek, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pitbull'lar can yakmaya devam ediyor... İzmir'de küçük çocuğun yaşadığı pitbull dehşeti kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pitbull'lar can yakmaya devam ediyor... İzmir'de küçük çocuğun yaşadığı pitbull dehşeti kamerada - Son Dakika
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