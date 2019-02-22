Pitbull Öğrencilere Saldırdı

Çorum'da bir okula giren pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu yaralanan B.Ş., B.B adlı öğrenciler ile birlikte, 3 öğrencide tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Çorum'da bir okula giren pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu yaralanan B.Ş., B.B adlı öğrenciler ile birlikte, 3 öğrencide tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.



Olay, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde başıboş gezen bir pitbull cinsi köpek okul bahçesine girdi. Spor salonuna yönelen köpek, burada bulunan öğrencilere saldırdı. Köpeğin üzerine geldiğini gören öğrenciler korku ve paniğe kapılarak kaçmaya başladı. Okul idarecilerinin ihbarı üzerine okula belediye, sağlık görevlilerinin yanı sıra polis ekipleri sevk edildi. Spor salonundaki köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanıp, barınağa götürülürken köpek tarafından ısırılan B.Ş., B.B. ve iki öğrenci hastaneye götürüldü. - ÇORUM

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