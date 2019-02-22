Son Dakika Haberleri: Pitbull Öğrencilere Saldırdı

Pitbull Öğrencilere Saldırdı

55 dakika önce

Çorum'da bir okula giren pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu yaralanan B.Ş., B.B adlı öğrenciler ile birlikte, 3 öğrencide tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Pitbull Öğrencilere Saldırdı, System.String[]
Çorum'da bir okula giren pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu yaralanan B.Ş., B.B adlı öğrenciler ile birlikte, 3 öğrencide tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde başıboş gezen bir pitbull cinsi köpek okul bahçesine girdi. Spor salonuna yönelen köpek, burada bulunan öğrencilere saldırdı. Köpeğin üzerine geldiğini gören öğrenciler korku ve paniğe kapılarak kaçmaya başladı. Okul idarecilerinin ihbarı üzerine okula belediye, sağlık görevlilerinin yanı sıra polis ekipleri sevk edildi. Spor salonundaki köpek, belediye ekipleri tarafından yakalanıp, barınağa götürülürken köpek tarafından ısırılan B.Ş., B.B. ve iki öğrenci hastaneye götürüldü. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:27 Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Gazeteci Ahmet Ercanlar'ın Ali Koç Paylaşımı, Hürriyet'teki Sonu Oldu Uyuşturucu Kullanan Ünlü Oyuncu, 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

"Davetkar Kadın" Söylemiyle Gündeme Gelen Aşkım Kapışmak, Kadınlardan Özür Diledi Yedi Bela Hüsnü'nün Kız İsmet'i Necati Er Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 14:22:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pitbull Öğrencilere Saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]