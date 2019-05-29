Son Dakika Haberleri: 'Pitbull' operasyonu, 3 köpeğe el konuldu, sahiplerine para cezası verildi
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'Pitbull' operasyonu, 3 köpeğe el konuldu, sahiplerine para cezası verildi

1 saat önce

SİVAS'ta, Pitbull besleyen 2 kişiye, 7 bin 802'şer TL para cezası kesildi.

'Pitbull' operasyonu, 3 köpeğe el konuldu, sahiplerine para cezası verildi, System.String[]
SİVAS'ta, Pitbull besleyen 2 kişiye, 7 bin 802'şer TL para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlileri, kentte en tehlikeli 10 köpek ırkı arasında yer alan Pittbull beslendiği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Sivas Belediyesi ve Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak yürüten çalışmalar sonunda  Pitbull ve Pitbull kırması olan 3 köpeğe el konuldu. Polis eşliğinde alınan köpekler, Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
Köpekleri besleyen 3 kişiden 2'sine 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan 'tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek' suçundan 7 bin 802'şer TL para cezası uygulandı.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:56 Kaynak: DHA
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