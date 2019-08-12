Son Dakika Haberleri: Pitbull sahibini ve komşuyu yaraladı
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Pitbull sahibini ve komşuyu yaraladı

51 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kişi ve komşusu yaralandı.

Pitbull sahibini ve komşuyu yaraladı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kişi ve komşusu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Feyzullah Mahallesi'nde yaşayan Halil Cici (50), "Hektor" isimli köpeğine su vermek için yanına gitti.

Bu sırada pitbull cinsi 2 yaşındaki köpeğinin saldırısına uğrayan Cici'nin sesini duyan komşusu Ü.A, yardıma koştu. Ü.A. köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cici'yi kurtarmak için köpeği etkisiz hale getirdi.

Ağır yaralanan Hali Cici, Kuşadası Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Hastanesine sevk edildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:28 Kaynak: AA
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