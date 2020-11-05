Son dakika! Adana'da pitbull besleyenlere yönelik operasyon - Son Dakika

ADANA'da polis, beslenmesi yasak olan 'pitbull' cinsi köpekleri besleyenleri tespit edip köpeklere el koyulması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda pitbull beslediği belirlenen M.S.K. ve S.İ.'ye toplamda 28 bin 652 lira idari para cezası kesilirken, besledikleri 3 pitbull cinsi köpeğe de el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, beslenmesi, satılması ve çoğaltılması yasak olan pitbull cinsi köpeklerin bulunup, el konulması için çalışma başlattı. Ekipler, pitbull köpek beslendiği belirlenen 3 ayrı adrese baskın yaptı. Polisin gittiği ilk adreste M.S.K'ya ait olan pitbull cinsi köpeğe el konulurken, sahibine ise 9 bin 563 lira para cezası kesildi. Polis, ikinci adreste ise S.İ.'ye ait olduğu belirlenen iki pitbull cinsi köpeğe el koydu. S.İ.'ye ise toplamda 19 bin 126 lira para cezası kesti.Baskın yapılan metruk bir binada ise sahipsiz 6 pitbull cinsi yavru köpek bulundu. Polisin kent genelinde, beslenmesi yasak olan hayvanları besleyenlere karşın çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.