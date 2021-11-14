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PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI - Son Dakika

PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI

14.11.2021 14:03

İZMİR'in Buca ilçesinde bir pitbull, Japon spitzi cinsi 'Leo' adlı küçük köpekle, onu dolaştıran sahibi Berat Karabacak'a (25) saldırdı.

İZMİR'in Buca ilçesinde bir pitbull, Japon spitzi cinsi 'Leo' adlı küçük köpekle, onu dolaştıran sahibi Berat Karabacak'a (25) saldırdı. Karabacak kolundan, 'Leo' ise gövdesinden yaralanırken, pitbull cinsi köpeğin saldırı için koştuğu o anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçen cuma günü saat 17.00 sıralarında, Barış Mahallesi 299 Sokak üzerinde meydana geldi. DSİ'de şoför olarak çalışan Berat Karabacak (25), 1 yaşındaki 'Leo' adlı Japon Spitzi cinsi erkek köpeğini dolaştırmak için sokağa çıkardı. Bir kahvehanenin önüne gelen Karabacak ve 'Leo' korku dolu anlar yaşadı. İş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedilen o anlarda, kahvehanede oturan tasmalı olmasına rağmen herhangi bir yere bağlı bulunmayan pitbull, bir anda sokağa çıktı. Pitbull, Karabacak ve 'Leo'ya saldırdı. Köpeğini kucağına alan Karabacak sağ kolundan yaralandı. Ardından pitbull ağzıyla çekip aldığı 'Leo'yu gövdesinden yaraladı. Bir an ilgisi dağılan pitbull, 'Leo'yu bırakarak kaçtı. Sahibi Karabacak, köpeğinin peşinden koşup yakaladı. Kısa bir süre sonra olay yerine dönen Karabacak, köpeğine saldıran pitbull ve sahibini bulamadı. Polis merkezine giden Karabacak, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, köpeğini ve sahibini bulmak için çalışma başlattı.

'KÖPEĞİM CİDDİ BİR ŞEKİLDE YARALANDI VE OPERASYON GEÇİRDİ'

Korku dolu anlar yaşadığını anlatan Karabacak, "Her gün olduğu gibi tuvalet ihtiyacı için sokağa çıkardım. Kahvehanenin önünden geçerken, pitbull birden dışarıya fırladı. Ben durumu o an fark ettim. Köpeğimi kucağıma aldım. Durdurmaya çalıştım, kolumu ısırdı. Kolumda iki diş izi var. Ardından kucağımdaki köpeğime saldırdı. Onu kucağımdan çekip aldı. Ardından boğuşma oldu. Pitbull bir an bırakınca, köpeğim kaçtı. Köpeğimin peşinden gittim. Bulup geri döndüğümde, ortada kimse yoktu. Polis merkezine giderek şikayetçi oldum. Köpeğim ciddi bir şekilde yaralandı ve operasyon geçirdi. Psikolojisi de bozuldu. Veterinerde tedavi olmaya devam ediyor. Ben de köpek besliyorum. Bu cinsin serbestçe dolaşmasını istemiyorum" dedi.

PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI
PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI
PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI
PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI
PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI
PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI
PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI
PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI
PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI
PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI
PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI
PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI
PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI

Pitbull, Japon, Polis, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: PİTBULL, SALDIRDIĞI KÖPEK İLE SAHİBİNİ YARALADI - Son Dakika
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