Pitbull, saldırdığı süs köpeğini öldürdü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde gezmeye çıkarılan pitbull cinsi köpek, kumsalda sahibi ile oynayan schnauzer cinsi süs köpeğine saldırıp, boğarak öldürdü. Telef olan köpeğin Polonya vatandaşı olan sahibi Monica Arora'nın şikayeti üzerine pitbull cinsi köpeğe el konulurken, sahibine 8 bin 250 lira para cezası kesildi.A.C. (32), dün saat 22.00 sıralarında, arkadaşı İ.S.'nin (38) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. A.C., dükkanında bulamadığı arkadaşının iş yerinin kapısının önünde bağlı olan 7 yaşındaki pitbull cinsi 'Hayta' isimli köpeğini izin almadan gezdirmeye çıkardı. A.C.'nin sahil yoluna geldiklerinde tasmasını çıkarıp, serbest bıraktığı köpek kumsalda sahibi Polonyalı kuyumcu eksperi Monica Arora (39) ile oynayan 6, 5 yaşındaki schnauzer cinsi 'Freya' isimli dişi köpeğe sadırdı. Pitbull, çevredeki kişilireni gözü önünde saniyeler içinde süs köpeğini boğarak öldürdü. A.C. ve çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen pitbull, bir direğe bağlandı. İhbar üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Pitbull ile telef ettiği diğer köpek, belediye ait farklı araçlarla Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.'ÇOK ŞAŞIRDIM'Öldürülen köpeğin sahibi Arora, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne gidip, köpek sahibinden ve arkadaşından şikayetçi oldu. Polis, pitbull cinsi köpeğini izinsiz alarak gezdiren A.C. ve köpek sahibi İ.S.'yi Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirdi. Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Türkiye'de beslenmesi ve bakılması yasak olan pitbull cinsi köpeğin sahibine 8 bin 250 lira para cezası kesti. Köpeğe de el konuldu. Tanık olarak ifadesi alınan köpeğin sahibi İ.S., "Sağlık sorunlarım nedeniyle Marmaris Devlet Hastanesi'ndeydim. İş yerime döndüğümde olayı öğrenip, polis merkezine geldim. Arkadaşım A.C., iznim olmadan dükkanımın önünde bağlı köpeğimi alarak yürüyüşe çıkmış. Yavru iken aldığım köpeğimin veteriner tarafından düzenli olarak bakımları yapılıyordu. Aşıları tam ve karnesi mevcuttur. Benim bir oğlum ve ailem var. 7 yaşına kadar bu köpek kimseye saldırmadı. Yaşanılan olayı öğrenince çok şaşırdım" dedi.AĞLAYARAK ANLATTIPolonyalı Monica Arora ise olayı gözyaşları içinde anlatarak , "Köpeğimle oynuyordum. Birden diğer köpek benim köpeğime saldırdı. Başını ısırıp, boğarak köpeğimi öldürdü. O benim her şeyimdi ve çok seviyordum. Şikayetçi oldum. Çünkü tedbir alınmaz ise bugün benim başıma gelen yarın başka birinin de başına gelebilir. Bu köpek bir insana da saldırabilir" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.