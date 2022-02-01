Pitbull saldırısı sonrası bir dizi operasyon geçiren Asiye'nin son hali ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Gaziantep'te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir dizi operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, dün sabah saatlerinde taburcu edildikten sonra memleketi Gaziantep'e dönmüştü. Memleketi Gaziantep'e dönen minik Asiye ve ailesinin, yeni evlerindeki ilk ziyaretçisi ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oldu.

PASTA KESTİLER

Asiye ve ailesini evlerinde ziyaret eden Tahmazoğlu, minik Asiye'ye tablet ve boyama seti hediye etti. Minik Asiye ve Belediye Başkanı Tahmazoğlu, beraber pasta keserek Asiye'nin memleketine sağlıklı bir şekilde dönüşünü kutladı. Tahmazoğlu, Asiye ve ailesi ile kesilen pastayı beraber yerken, Asiye'nin neşeli haller dikkat çekti.

"ESKİ NEŞESİNİ BULDU"

Yaşadıkları kötü olayın ardından devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen minik Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, "Çok zor bir süreç yaşadık ama Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin çünkü bizi hiç yalnız bırakmadı. Başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere sağlık bakanımız herkes bizimle çok ilgilendi. Bize devletimizin yokluğunu hissettirmediler, Antalya'da da herkes yanımızda oldu ve elinden gelenin fazlasını yaptı. Asiye'nin şuan durumu iyi, bir buçuk ay sonra tekrardan gideceğiz. Yine operasyon gerekiyorsa operasyon olacak. Ömer hocamızın kontrolünden sonra belli olacak her şey. Allah razı olsun herkesten, Allah devletimize zeval vermesin. Asiye'nin şu an durumu güzel. Konuşuyor, oynuyor yani eski neşesini buldu. Ufak tefek yaraları da zamanla geçecek Allah'ın izniyle." dedi.

"ANNE OLARAK YAŞANABİLECEK EN KÖTÜ OLAYLARDAN BİRİNİ YAŞADIM"

Bir anne olarak çok zor bir dönem geçirdiğini ve kızının tekrar sağlığına kavuşmasıyla biraz olsun rahatladığını söyleyen anne Zeynep Ateş ise, "Bir anne olarak yaşanabilecek en kötü olaylardan birini yaşadım. Allah daha beterinden saklasın. Devletimiz bu süreçte hep yanımızda oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize, Ömer Özkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize olan ilgilerinin gerçekten tarifi yoktur. Kızım şu an çok iyi, önceki durumuna göre şu an çok güzel. Allah'a çok şükür, bu günleri gösterdi bize" diye konuştu.

Memleketindeki yeni evinde ilk gününü geçiren 4 yaşındaki Asiye ise neşesiyle dikkat çekerken, bazı yakınlarına takılmayı da ihmal etmedi.