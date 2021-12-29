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Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, yoğun bakımdan çıktı! - Son Dakika

Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, yoğun bakımdan çıktı!

29.12.2021 12:13
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, yoğun bakımdan çıktı!

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan, sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan Asiye Ateş (4), dün akşam saatlerinde uyandırıldı. Yoğun bakımdan servise alınan Asiye Ateş'in durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Gaziantep'te, 22 Aralık günü, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Vücudundaki enfeksiyon oranı düşen Asiye'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi. Dün akşam saatlerinde tamamen uyandırılan Asiye Ateş, kendisiyle ilgilenen hemşirenin elini sıktı. Bilinci yerinde olduğu belirtilen küçük Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.

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Gaziantep, Pitbull, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, yoğun bakımdan çıktı! - Son Dakika
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