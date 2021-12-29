Üye Girişi
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk - Son Dakika

Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk

29.12.2021 20:50

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doku nakli yapılan ve servise alınan Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, "Bundan sonraki süreçte yüz felci olursa ona yönelik ameliyatlarımız olacak, saçsız deriyi saçlı hale getirmek için uğraşacağız. Yüz felci riski var, işitme kaybı net değil." ifadesine yer verdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

DOKU NAKLİ AMELİYATI OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten geçtiğimiz cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen küçük Asiye Ateş'in tedavisine başlandı. Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye'ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, dün akşam saatlerinde uyandırılmıştı.

"ENFEKSİYON RİSKİ VAR"

Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan açıklamalarda bulundu.

Asiye Ateş'i, Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı'nın devreye girmesiyle Akdeniz Üniversitesinin devraldığını hatırlatan Özkan, " Pazar günü itibariyle durumu elverişli olduğu için Asiye'yi ameliyata aldık ve doku nakli gerçekleştirdik. Bugün itibariyle şuan serviste anne babasıyla odada yiyip içebiliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. En yakın takip ettiğimiz durum enfeksiyon bulgularıdır. Enfeksiyon bulguları da eğer istediğimiz gibi azalırsa, bu süreçten sonra birkaç ameliyat daha Asiye'yi bekliyor" diye konuştu.

Doktoru temkinli konuştu! Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk

"YAPTIĞIMIZ ŞEY ASİYE'NİN DOKULARINI ONARMAKTI"

Hedeflerinin Asiye'yi normale yakın bir insan olarak topluma tekrar kazandırmak olduğunun altını çizen Özlenen Özkan, "Şuan için yaptığımız şey Asiye'nin dokularını onarmaktı. Çünkü hayati sıkıntısı vardı, şuan onu önledik. Enfeksiyon bulguları yakından takip edilip birkaç ameliyat daha planlanacak. Ama bu biraz zaman alacak. Önümüzdeki 1 yıl içinde birkaç ameliyat bizi bekliyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"YÜZ FELCİ RİSKİ VAR, İŞİTME KAYBI NET DEĞİL"

Özkan, Asiye'nin işitme kaybı, yada yüz felci gibi durumu hakkında ise şu bilgileri verdi: " Yüz sinirinin geçtiği nokta hasar görmüş ama şu etapta net bir şey söylemek mümkün değil. Hastamız entübeydi, net muayene bilgileri vermedi. Bundan sonraki süreçte muayenesi yapabilirsek daha net bilgi alacağız. Eğer bir yüz felci söz konusu ise olma ihtimali var çünkü, ona yönelik ameliyatlarda yapılacak. Oda bir süreç, ardından rehabilitasyon olacak. Şuan için bir şey söylemek kolay değil ama bunun takibini yakından yapıyoruz. Şuan için işitme kaybı da net değil. Onu da yakından takip ediyoruz, birkaç gün içinde daha net bilgi verebiliriz".

"İYİLEŞMESİ 1 YILI BULACAK"

Bundan sonraki operasyonlar hakkında açıklama yapan Özkan, " Asiye'nin saçlı derisinde bir kaybı vardı. Öncelikle beyin dokusu ile ilgili sıkıntılarımız vardı onların önüne geçtik. Bundan sonraki süreçte yüz felci olursa ona yönelik ameliyatlarımız olacak, saçsız deriyi saçlı hale getirmek için uğraşacağız. Daha çok estetik amaçlı ama onlara şuan başlamak erken. Şuan halen şokta. Yaşadığı çokta kolay bir şey değil. Ciddi bir travma. Anne babası ile olmak ona güvende hissettiriyor. Durumu gayet iyi, psikolojik olarak iyi görünüyor. Ufak ufak ameliyatlar olacak iyileşmesi 1 yılı bulacak" açıklamasını yaptı.

YORUMLAR
500

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Gaziantep, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk - Son Dakika


Son Dakika! "Dolar neden yükseliyor?" sorusuna Bakan Nebati'den cevap: Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek. Son Dakika! "Dolar neden yükseliyor?" sorusuna Bakan Nebati'den cevap: Bu salınımlar..         
21:00
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını..         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:58
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
20:50 Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk
20:50 Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde
20:49 Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor
20:25 Akdeniz'de 5,1'lik deprem meydana geldi
20:13 Real Madrid'de 4 futbolcu koronavirüse yakalandı
20:05 Son Dakika: Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak yerli aşı TURKOVAC'ı yaptırdı
19:48 İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın
19:46 Fenerbahçe'nin yıldızına şaşırtan talip
19:14 Alanyaspor ile Bülent Korkmaz yolları ayrıldı
19:05 2. Lig ekibi Ankaraspor Türkiye Kupası'ndan elendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 21:03:15. #1.13#
SON DAKİKA: Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement