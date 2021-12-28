PİTBULL SALDIRISI SONRASI DOKU NAKLİ YAPILAN ASİYE BUGÜN UYANDIRILACAK - Son Dakika

Sabah saatlerinde minik Asiye Ateş'i muayene eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, her şeyin yolunda göründüğünü söyledi. Asiye Ateş'in yavaş yavaş uyandırılmaya başlandığı ve kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına tepki vermeye başladığı öğrenildi. Asiye'nin sağlık çalışanlarına mırıldanarak bir şeyler söylediği, bir hemşirenin de elini sıktığı belirtildi.

Asiye'nin sağlık durumunu yakından takip eden Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarından Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, "Asiye buraya geldiğinde yüksek enfeksiyonu vardı. Yoğun tedavi uyguladık ve ameliyata hazır hale getirdik. Asiye yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Şu an enfeksiyonu kontrol altında. Önümüzdeki saatlerde Asiye'nin tamamen uyanmasını ve normal odaya alınmasını bekliyoruz" dedi.