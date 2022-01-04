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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş, 1 yıl sonra eski sağlığına kavuşabilecek - Son Dakika

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş, 1 yıl sonra eski sağlığına kavuşabilecek

04.01.2022 09:16
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş, 1 yıl sonra eski sağlığına kavuşabilecek

Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin 1 yıl sonra eskiye dönebileceğini söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Genel durumu, neşesi gayet iyi. Bir yılın sonunda herhangi bir sıkıntı olmazsa istediğimiz şekle kavuşacak, eski günlerine dönecek." ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'te, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonrasında ağır yaralanan ve tedavisi Antalya'da süren 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlığıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

"NAKLETTİĞİMİZ DOKULAR DA GAYET İYİ"

Prof. Dr. Özkan, "Genel durumu, neşesi gayet iyi. Yüz sinirleriyle ilgili Ömer Özkan hocamızın başkanlığında bir plan yapacağız. Nakledilen dokularla ilgili süreç riskliydi. Mikrocerrahi yöntemiyle yaptığımız için damarla ilgili sıkıntılar yaşanma ihtimali vardı. Çok şükür onlar da olmadı. Naklettiğimiz dokular da gayet iyi" dedi. Asiye'nin yüzünde ödem bulunduğunu belirten Özkan, şu bilgileri verdi: "Yüz felci var gibi bir durum mevcut. Dudağında bir asimetrisi var. Tek güzel olan şey, gözüne giden sinirler bu durumdan etkilenmemiş gibi duruyor. Yüz felciyle ilgili birkaç gün içinde bir ameliyat planlanıyor. Birkaç alternatif yöntem var. Bir tanesini deneyeceğiz." dedi.

Asiye'nin saçıyla ilgili de bazı ameliyatlar yapılacağını belirten Özkan, "Konulan balon şişirilerek saçlı derisi onarılacak. Bir yılın sonunda herhangi bir sıkıntı olmazsa istediğimiz şekle kavuşacak, eski günlerine dönecek. Yüzünde bazı izleri kalacak ama eski haline büyük oranda dönmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Ailesi ve doktorlarından istediği hamburgeri yiyince çok mutlu oldu" ifadelerine yer verdi.

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Saldırı, Pitbull, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş, 1 yıl sonra eski sağlığına kavuşabilecek - Son Dakika
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