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Pitbull'ların saldırdığı Asiye'nin ilk cümlesi: Eve gitmek istiyorum! Ama gidecek evi yok - Son Dakika

Pitbull'ların saldırdığı Asiye'nin ilk cümlesi: Eve gitmek istiyorum! Ama gidecek evi yok

25.12.2021 13:16
Pitbull'ların saldırdığı Asiye'nin ilk cümlesi: Eve gitmek istiyorum! Ama gidecek evi yok

Gaziantep'te 2 Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'in tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı. Asiye Ateş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Antalya'ya sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi'nde tedavisine devam edilen Asiye'nin ilk sözleri ise, "Eve gitmek istiyorum" oldu.

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Antalya'ya sevk edildi.

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye Ateş'i çocuk yoğun bakım servisine yatırılmasının hemen ardından sabah erken saatlerde ziyaret etti. Yanında annesi bulunan Asiye, Prof. Dr. Çete'ye "Eve gitmek istiyorum" dedi.

Ancak Asiye'nin saldırıya uğradığı sitede kapıcı olarak çalışan baba Hüseyin Ateş, işinden kovulduğunu açıklamıştı. Oturdukları evinde site yönetimine ait olduğunu söyleyen Ateş, evden taşınmak zorunda olduğunu anlatmıştı.

GENEL DURUMU İYİ

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, minik Asiye'yi yoğun bakım ünitesinde ziyaret etti. Asiye'nin şuan uyanık olduğunu ve eve gitmek istediğini söylediğini de belirten Prof. Dr. Çete, "Uçak yolculuğunun ve başka bir kente gelmenin etkisiyle stres yaşadı. Biraz önce ziyaret ettim, uyanın yanında annesi vardı. Annesi besleme yapıyordu. Genel durumu şuan hastamız orta iyi durumda. 'Anne evimize gidelim' diyordu." dedi.

AMELİYAT PLANLAMASI YAPILACAK

Prof. Dr.Yıldıray Çete, minik Asiye'nin doku kayıpları ve takip eden ileri tedavi amacıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanemize getirildiğin söyledi. İlk değerlendirmesi bugün ve yarın yapılacağını da kaydeden Çete, "Daha sonra ameliyat planları yapılacak. Muhtemelen hafta başında en geç ameliyatlarını yapmayı planlıyoruz, doku nakli yapılacak. Ameliyattan sonra bilgilendirmeyi yapacağız" diye konuştu.

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Gaziantep, Pitbull, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pitbull'ların saldırdığı Asiye'nin ilk cümlesi: Eve gitmek istiyorum! Ama gidecek evi yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pitbull'ların saldırdığı Asiye'nin ilk cümlesi: Eve gitmek istiyorum! Ama gidecek evi yok - Son Dakika
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