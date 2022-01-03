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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin doktorundan açıklama - Son Dakika

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin doktorundan açıklama

03.01.2022 09:19
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin doktorundan açıklama

Bir sitenin bahçesinde pitbull saldırısına uğrayan ve tedavi altına alınan 4 yaşındaki Asiye Ateş hakkında doktorundan açıklama geldi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Özkan, başında saçlı doku olmadığını, hem çene kemiğinde hem yüz sinirlerinde tahribat oluştuğunu dile getirdi.

Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş sevk edildiği hastanede 4 saatlik bir ameliyat geçirerek doku nakli yapıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in başında saçlı doku olmadığını, hem çene kemiğinde hem yüz sinirlerinde tahribat oluştuğunu söyleyerek sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"HALA ENFEKSİYON RİSKİ DEVAM EDİYOR"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Asiye'nin serviste tedavisinin devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Özkan, anne ve babasıyla beraber kaldığını, ağız yoluyla beslendiğini söyledi. Asiye'nin genel sağlık durumunun gayet iyi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özkan, "Yaptığımız ilk ameliyatın amacı; aslında dokuları kurtarmak ve daha hayati organlarını korumaktı. Şu an yapılan ameliyatla bunu sağladık. Ancak enfeksiyon açısından takip ediliyor. Hala enfeksiyon riskinin devam ettiği günlerdeyiz. Çok ciddi enfeksiyonu yok ama olma ihtimali var. Eğer enfeksiyon riski gerilerse bundan sonraki süreçte başka ameliyatlar onu bekliyor" dedi.

"KAFASINDA SAÇLI DOKU YOK"

Prof. Dr. Özkan "Asiye'nin kafasında saçlı doku yok. Bunu onarmaya çalışacağız ama öncesinde maalesef köpekler hem çene kemiğini hem de yüz sinirlerine tahribat vermiş. Öncelikli tamir edilmesi gereken yüz sinirleri. Gözü korumamız, ağzının simetrisini sağlamamız gerekiyor, bu da yüz sinirleriyle oluyor. Bunu onarmamız gerekiyor. Eğer her şey yolunda giderse 10 gün içerisinde ikinci bir ameliyat yapılabilir" sözlerine yer verdi.

"YÜZ FELCİ VE İŞİTME KAYBI RİSKİ VAR"

Asiye'nin yüz felci ve işitme kaybı riski olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Özkan "Yüzün sinirleri birkaç dala ayrılıyor. Gözü koruyan, ağız köşesine giden sinirler var. Ağıza dal veren sinirlerde maalesef tahribat olduğu görülüyor. Şu an hala ödemden dolayı net bir şey söylemek kolay değil. 1-2 gün içerisinde daha çok netleşecek ama hissiyat bu yönde. Ağız köşesinin simetrisini sağlamak anlamında ameliyat yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Asiye'nin kulağının koptuğu söylentilerine açıklık getiren Prof. Dr. Özkan, "Kulağında tahribat vardı ama şu an için iyi" dedi.

Gaziantep'te 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.

"ENFEKSİYON İÇİN TETİKTEYİZ"

Asiye'ye yapılacak ameliyat yöntemleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Özlenen Özkan "Balonla saçlı derisine yönelik girişim yapacağız ama enfeksiyon için tetikteyiz. Bunu yapmak için beklememiz gerekiyor. Yüz sinirleri için sinir yaması gerekecek. Sinir yamasıyla eğer arada defekt varsa onarmamız gerekecek" diye konuştu. Prof. Dr. Özkan "Asiye'nin anne ve babasıyla olması onun için yeterli. Biliyorsunuz çok küçük bir çocuk. Yabancılardan hoşlanmadığı bir dönemde ama genel durumu iyi. Anne ve babasıyla birlikte olmaktan mutlu. Herhangi bir sıkıntısı yok" dedi.

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Pitbull, Güncel, Son Dakika

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