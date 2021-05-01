Pitbull saldırısına uğrayan minik Bahar sağlığına kavuştu - Son Dakika

Pitbull saldırısına uğrayan minik Bahar sağlığına kavuştu

01.05.2021 10:50
Pitbull saldırısına uğrayan minik Bahar sağlığına kavuştu, System.String[]

Anneannesiyle birlikte Ocak ayında markete gittiği sırada bir pitbullun saldırısına uğrayan 2,5 yaşındaki Bahar Dağaşan'a psikolojik destek sağlandı.

Anneannesiyle birlikte Ocak ayında markete gittiği sırada bir pitbullun saldırısına uğrayan 2,5 yaşındaki Bahar Dağaşan'a psikolojik destek sağlandı. 3 ay süren psikolojik destek sonrasında minik Bahar, yaşadığı travmayı atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Ocak 2021 tarihinde anneannesiyle birlikte markete gittiği sırada başıboş bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2,5 yaşındaki Bahar Dağaşan'a psikolojik destek sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in olaydan sonra sosyal medya hesapları üzerinden pitbull saldırısına uğrayan Bahar Dağaşan'a uzman psikolog tarafından haftalık destek terapisi verileceğini açıkladı. EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı Psiko-Teknik Merkezi minik Bahar'ın sağlığına kavuşması için uzman bir psikolog görevlendirdi.

Minik bahar travmayı atlattı

Hastaneye kaldırılan 2,5 yaşındaki Bahar'ın sağ bacağında derin diş izleri, kas yırtılması, doku zedelenmesi ve vücudunun çeşitli yerlerinde de yaralar tespit edildi.

Bacağındaki kas yırtılması nedeniyle ameliyat edilip hastaneden taburcu olduktan sonra devreye giren Büyükşehir Belediyesi, minik Bahar'a psikolojik destek vermeye başladı.

3 aylık süreç sonrasında sağlığına yeniden kavuşan Bahar Dağaşan'ı ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Pitbull saldırısına maruz kalan Bahar kızımız hastaneden taburcu olduktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda psikoloğumuz ile birlikte aileyi ziyaret ederek haftalık terapilerle kızımız ve aileye psikolojik destek sağlamıştık. Geçtiğimiz hafta psikoloğumuz müjdeli haberi vererek, çalışmalarda sona geldiğini ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Biz de bugün aileyi tekrar ziyaret ederek Bahar kızımızı yanaklarından öpmek istedik. Ona sağlıklı bir istikbal diliyoruz" dedi.

Baba Dağaşan'dan Başkan Yavaş'a teşekkür

Baba Ümit Dağaşan, kızının uğradığı pitbull saldırısından sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen desteğin kendileri için anlamlı olduğunu belirterek düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bahar'ın ve bizlerin yaşadığı travma çok büyüktü. Bu konuyla ilgili olarak bizim hastaneden taburcu olmamızdan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bizimle ilgilendi. Olaydan sonra haftalık olarak Bahar ve bizle görüşerek psikolojik destek almamızı sağladı. Biz de bunu çok büyük bir memnuniyetle kabul ettik. 3 ay devam eden görüşmeler sonucunda Bahar artık iyi. Biz de iyiyiz, atlattık. Bu kötü günümüzde yanımızda olan Sayın başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz."

EGO Genel Müdürlüğü Psiko-Teknik Merkezi psikoloğu Büşra Turan da, "Yaşanan olaydan sonra Bahar'ın süreci sağlıklı şekilde devam ettirebilmesi için çocukların duygu düşünce ve davranışlarına ışık tutan oyun terapisine başladık ve olumlu ilerlemeler kaydettik. Biz bundan sonraki süreçte de Bahar'a destek olmaya hazırız" diye konuştu. - ANKARA

Pitbull saldırısına uğrayan minik Bahar sağlığına kavuştu
Pitbull saldırısına uğrayan minik Bahar sağlığına kavuştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Pitbull, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pitbull saldırısına uğrayan minik Bahar sağlığına kavuştu - Son Dakika


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