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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye bir kez daha ameliyat oldu - Son Dakika

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye bir kez daha ameliyat oldu

14.01.2022 18:45

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e, kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili ameliyatlar yapıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

İLK AMELİYAT BAŞARILI GEÇMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten geçtiğimiz 25 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilerek küçük Asiye'nin tedavisine başlandı. 1 gün sonra ise Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye'ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, 2 gün sonra uyandırıldı ve 29 Aralık'ta ise normal servise alınmıştı. Yaklaşık 16 gündür takibi normal serviste yürütülen Asiye için, yapılacak operasyonların planlaması yapılıyordu.

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye, kulak hasarı ve yüz felcine yönelik yeni operasyon

"KULAK HASARI VE YÜZ FELCİNE YÖNELİK OPERASYON"

Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete tarafından yapılan açıklamada, "Hastamız Asiye Ateş'in bilindiği üzere daha önce doku nakilleri yapılmıştı. Hastamıza dün itibariyle kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep, Şahinbey, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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