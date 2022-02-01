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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye ve ailesi, polisevine yerleştirildi - Son Dakika

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye ve ailesi, polisevine yerleştirildi

01.02.2022 15:22
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye ve ailesi, polisevine yerleştirildi

GAZİANTEP'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ağır yaralanan, Antalya'daki 27 günlük tedavisinin ardından dün kente dönen 4 yaşındaki Asiye Ateş ve ailesi, evlerindeki eksikler giderilene kadar kalacakları polisevine yerleştirildi.

GAZİANTEP'te pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ağır yaralanan, Antalya'daki 27 günlük tedavisinin ardından dün kente dönen 4 yaşındaki Asiye Ateş ve ailesi, evlerindeki eksikler giderilene kadar kalacakları polisevine yerleştirildi.

Gaziantep'te, geçen yıl 22 Aralık günü oturduğu sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Asiye Ateş, anne ve babası ile birlikte uçakla Gaziantep'e geldi. Havalimanında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan Ateş ailesi, daha sonra akrabalarının Beştepe Mahallesi'ndeki evine götürüldü.Yeni evlerinin eksikleri bulunduğu öğrenilen Asiye Ateş bugün annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş ile birlikte Gaziantep Polisevi'ne yerleştirildi. Kendi evlerindeki eksiklikler giderilene kadar polisevinde kalacak olan Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, duyarlılığından dolayı yetkililere teşekkür etti.


Pitbull saldırısında yaralanan Asiye ve ailesi, polisevine yerleştirildi
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye ve ailesi, polisevine yerleştirildi
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye ve ailesi, polisevine yerleştirildi
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye ve ailesi, polisevine yerleştirildi
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye ve ailesi, polisevine yerleştirildi
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Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep, Antalya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pitbull saldırısında yaralanan Asiye ve ailesi, polisevine yerleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pitbull saldırısında yaralanan Asiye ve ailesi, polisevine yerleştirildi - Son Dakika
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