PİTBULL SALDIRISINDAN OTOMOBİLİN ÜSTÜNE ÇIKARAK KURTULDUĞU ANLARI ANLATTI - Son Dakika

MALTEPE'de önceki gün biri pitbull cinsi iki sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Mustafa Özen, çevredekilerin yardımıyla kurtulduğunu belirterek, "Sıyrıklarla atlattım ama, benim yerimde çocuk, yaşlı veya engelli biri olsaydı kurtulamazdı" dedi.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi Öz Sokakta önceki gün iki sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Mustafa Özen, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Özen, kalçasından ve ayağından ısırıldığını ve park halindeki bir otomobilin üzerine çıktığını söyledi. Sokaktan geçen otomobile binerek köpeklerden kurtulabildiğini belirten Özen, "Gerekli yerlere şikayetimizi yaptık çünkü bu konuda duyarlılık oluşmasını istiyorum" dedi.

"ARABANIN ÜZERİNE SIÇRADIM, AYAĞIMI KURTARAMADIM"

Özen, "Önce kaldırımda mücadeleye ettim, belimi ısırdı. Kurtulmak için karşı kaldırıma koştum. Yüksek bir yer aradım, bir arabanın üstüne çıktım. Pitbull beni takip etti ve ayağımı yakalayarak aşağı çekmeye çalıştı. Yaklaşık bir dakika boyunca kurtulmaya çalıştım. Ayakkabım ve montum yırtıldı. Bağırarak yardım istedim. Şans eseri bir araç camı açık şekilde geçerken durdu, yardımcı olmaya çalıştı. Fakat ayağım pitbullun ağzında olduğu için hemen kendimi kurtaramadım. Bir anlık boşluk oldu kendimi arabanın içine attım. Çevredekiler sağ olsun polisi ve ambulansı çağırdı. Polis arkadaş da yardımcı oldu."

"SALDIRGAN BİR KÖPEĞİ KİM SAHİPLENİR, HİÇ MANTIKLI DEĞİL"Mustafa Özen, "Amacımız hem yasal mercileri harekete geçirmek hem de vatandaşlarda duyarlılık oluşturmak. Ben küçük sıyrıklarla atlattım bu olayı ama, orada çocuk, yaşlı, engelli veya çocuklu bir aile olabilirdi" dedi. Pitbullun yakalanıp belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldüğünü söyleyen Özen, "İki köpek de cins ama, ikisi de sahipsiz, başıboş. Biri yakalanmış. Diğerini komşular, belediye ekipleri almadan önce sahiplenmiş. Bu da ilginç geldi bize açıkçası. Çünkü saldırgan bir köpeği kim teslim alır ki. Saldırgan bir köpek olduğunu bildirmeden sahiplendirmek doğruysa, bunu bilmiyorum. Çok mantıklı gelmedi. Aynı kişi pitbullun sahibi de olabilir belki. Bu durum araştırılabilir" dedi.

Görüntü dökümü--------------------------Mustafa Özen ile röportaj-Mustafa Özen'in aldığı yaralardan görüntü-Caddeden görüntüler

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