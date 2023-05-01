Pitbull saldırısıyla hastanelik olan 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü - Son Dakika
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Pitbull saldırısıyla hastanelik olan 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü

01.05.2023 18:09
Pitbull saldırısıyla hastanelik olan 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, annesinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ayaklarında yaralar oluşan çocuk ve annesi hastaneye kaldırıldı. Köyde başıboş dolaşan köpeklerin sorumsuzca bırakılmasına dikkat çeken anne, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Ayaklarında yaralanan çocuk ile oğlunu kurtarmaya çalışırken ellerinden yaralanan anne de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Alaplı ilçesi Okcular Köyü Yusufcuk Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerin yakınında bulunan parkta oyun oynarken sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğunun çığlık sesini duyan annesinin müdahalesiyle kurtarılırken, annesi de ellerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile pitbull cinsi köpeğin saldırısı ile yaralanan anne ve oğlu araçla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 5 yaşındaki Aytekin Çalışkan, buradaki ilk tedavisinin ardından Zonguldak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 5 yaşındaki Aytekin'in sol ayağında doku zedelenmeleri meydana geldiği tespit edildi.

Olay anını anlatan anne Tuğba Çalışkan (25), "Köyde evimizin yakınlarında bir parkta gittik ve orada başıboş şekilde köyümüze bırakılan pitbull cinsi köpek bir anda çocuğuma saldırdı. Ben olmasaydım çocuğumu kötü yapacaktı. Ben köpeğin çenesini çocuğumun ısırdığı ayağından çekerek beni de ellerimden ısırarak kurtardım. Başıboş köpeklerin sorumsuzca kendi başını bırakılmasını istemiyoruz. Daha önce de köyümüze başıboş köpekler bırakıldı. Bu sefer çocuğuma saldırdı. Gerekli merciler bu konuda bir önlem alsın. Biz acı çektik başkası da acı çekmesin" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pitbull saldırısıyla hastanelik olan 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü - Son Dakika


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