Pitbull tarafından saldırıya 'Ateş' isimli köpek bekçilik görevine döndü - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sahibine ait dükkanın önünde zincirle bağlı iken yetiştirilmesi yasaklı ırklar arasında gösterilen 'pitbull' cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki 'Ateş' isimli 'rotweiller' cinsi köpeğin veterinerdeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Ateş, eskiden olduğu gibi sahibinin dükkanını beklemeye başladı.

Marmaris- Muğla Karayolu'nun 11'inci kilometresinde bulunan Taşhan Sanayi Sitesi'nde, geçen 20 Mart akşamı, Muhammet A.'nın dükkanının önüne bağladığı 2 yaşındaki 'Ateş' isimli 'rotweiller' cinsi köpeğe, Kubilay Ö.'nün gezdirmeye çıkardığı bir arkadaşına ait olan yasaklı ırklardan olan 'pitbull' cinsi köpek saldırdı. Bir anda ne olduğunu şaşıran Kubilay Ö. iki köpeğin kavgasını önce şaşkınlıkla izledi, ardından ise tekme atarak ayırmaya çalıştı. Ancak, bir sonuç alamadı. Bir süre sonra yorulan iki köpek, kendiliğinden ayrıldı. Kubilay Ö, yere yığılan 'pitbull' cinsi köpeği kucaklayıp, yaralarını kontrol edip, severek sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kucağındaki pitbull ile diğer köpeğin yanına giden Kubilay Ö., birbirlerini koklayıp, birbirlerine zarar vermeden yakın temasta bulunmalarını sağladı. Ardından da kucağındaki pitbull ile uzaklaştı. Sabah dükkanına açmaya gelen Muhammet A., köpeğinin yaralı olduğunu fark edip, veterinere götürdü. Köpek tedavi edildikten sonra sahibine teslim edildi. İşyerindeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Muhammet A., şok oldu. Muhammet A., görüntülerle birlikte Kubilay Ö. hakkında jandarmaya şikayetçi oldu. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlatırken, ' Pitbull ' cinsi köpeğe el konulup, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Soruşturma halen sürerken, Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yaşanan bu olayla ilgili olarak kendilerine herhangi bir yazı gelmediğini ve müracaatta bulunan olmadığını belirtip, o nedele henüz yapılan bir cezai işlem olmadığını bildirdi.

'PİTBULL'UN İLK SALDIRISI DEĞİL'

Saldırıya uğrayan köpeğin sahibinin yan komşusu ferforje ve demir doğrama ustası Abdullah Yeşil DHA kamerasına yaşanılanları anlattı. Yeşil, "Bu yasaklı ırk köpek cinsi bilinçli veya bilinçsiz onu bilemiyorum ama serbest bırakılıyor. Aynı pitbull burada iki defa köpeğe saldırdı. Allah göstermesin bizlere de saldırabilirdi. Çünkü bu cinsler genetik bir ırk ve çok tehlikeli. Yan komşum olan dükkan sahipleri sabah geldiklerinde hayvanlarının saldırıya uğradığını fark etti. Kamera kayıtları incelendikten sonra jandarmaya şikayette bulundular. Köpek tespit edilerek buradan alındı. Saldırıya uğrayan 2 yaşındaki erkek rotweiller cinsi köpek çok sakin ve burda sahbine ait dükkanını koruyor. İki yıldır burada bağlı ve saldırgan tavrını görmedim. Uysal ve sakindir. Her köpek gibi yabancı biri yaklaştığında havlar" dedi.

'YASAKLI IRKLAR ÜRETİLMEMELİ, YETİŞTİRİLMEMELİDİR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Pitbull gibi beslenmesi ve yetiştirilmesi yasak olan hayvanları ilçemizin her bir köşesinde görmek mümkün. Pitbull'un tasması ve ağızlığı olmadan dolaştırılması ayrı bir tehlikeli. Bu tehlikeyi güvenlik kameralarını izleyince şahit olduk" dedi.

SAHİBİNİN DÜKKANINI BEKLİYOR

Pitbull saldırısında kulağından ve sırt kısmından aldığı yaraları veteriner de tedavi edilen 'ateş' isimli köpek, kaldığı yerden sahibinin dükkanını korumaya devam ediyor.