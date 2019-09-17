Pitbull Terrier cinsi köpek ve yavrularına el konuldu

Van'da, Pitbull besleyen 1 kişiye 23 bin 406 TL idari para cezası kesilirken, köpek ve 2 yavrusu hayvan barınağına teslim edildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlileri, kentte en tehlikeli 10 köpek ırkı arasında yer alan Pittbull beslendiği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı hareket ederek, "Tehlikeli Köpekler" arasında yer alan Pitbull Terrier cinsi köpeği bulunduran S.U. isimli bir kişiye 23 bin 406,00 TL İdari Para Cezası uygulanırken, Pitbull Terrier cinsi köpek ve 2 yavrusu Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi. - VAN