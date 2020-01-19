Pitbull'un saldırdığı 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pitbull'un saldırdığı 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Pitbull'un saldırdığı 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

6 saat önce

SİVAS'ta, sahibinin serbest bıraktığı pitbull cinsi köpek, önüne çıkan 3 kişiye saldırdı.

Pitbull'un saldırdığı 1'i çocuk 2 kişi yaralandı, System.String[]

SİVAS'ta, sahibinin serbest bıraktığı pitbull cinsi köpek, önüne çıkan 3 kişiye saldırdı. Saldırıda yaralanan 1'i çocuk 2 kişi hastaneye kaldırılırken, köpeğin sahibi Ş.Ö.(18) gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kılavuz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.Ö. yanında bulunan pitbull cinsi köpeği sokakta serbest bıraktı. Köpek ilk olarak sokakta gezen Metehan Kara'ya (18) saldırıp, sol bacağından yaraladı. Daha sonra da yakınlardaki halı sahaya girdi. Pitbull, burada futbol oynayan Alkan Kara (16) ve Alperen Karaca'ya (11) da saldırdı. Karaca bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Metehan Kara ambulansla, Alperen Karaca ise yakınları tarafından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olayın ardından köpeğin sahibi Ş.Ö.'yü gözaltına alarak ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. İfadesi alınan Ş.Ö. olay sonrası köpeği köye gönderdiğini söyledi.

Olayı anlatan yaralılardan Metehan Kara, "Yukarıdan aşağı iniyordum. Köpek ellerindeydi. Bir anda köpeği bırakınca ayağımı tuttu, yaraladı. Ben ayağımı çektim" dedi.

Kardeşi Alkan Kara ise, "Biz sahada futbol oynuyorduk. Köpeği sahaya bıraktılar. Köpek önce küçük çocuğu ısırdı. Daha sonra ben çocuğu kurtardım. Sonra da direkt benim ayağıma saldırdı. Paçamı tuttu ama yaralanmadım. Sahibinin köpeği neden bıraktığını bilmiyorum" dedi.


Pitbull, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:52 Kaynak: DHA
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