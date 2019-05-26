Son Dakika Haberleri: Pitbull'un saldırdığı yaralı kedi öldü

Pitbull'un saldırdığı yaralı kedi öldü

4 saat önce

Aydın'da Pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğrayıp ağır yaralanan ve tedavi altına alınan kedi yaşam savaşını kaybetti.

Pitbull'un saldırdığı yaralı kedi öldü, System.String[]
Aydın'da Pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğrayıp ağır yaralanan ve tedavi altına alınan kedi yaşam savaşını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız olarak gezmeye çıkarılan pitbull cinsi köpek sokak kedisine saldırmıştı. Köpeğin ağzından zorlukla kurtarılan ve ağır yaralanan kedi hemen veteriner kliniğinde tedaviye alınmıştı. Hayvanseverlerin 'Kömür' ismini taktığı ve vücudunun bir çok noktasında kırıklar olduğu tespit edilen yaralı kedi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:10 Kaynak: İHA
Efeler, Aydın, Pitbull, Güncel
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