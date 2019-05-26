Son Dakika Haberleri: Pitbull'un yaraladığı kedi öldü

Pitbull'un yaraladığı kedi öldü

4 saat önce

Aydın'da Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarılan kedi tedavisinin sürdüğü klinikte öldü.

Pitbull'un yaraladığı kedi öldü, System.String[]
Aydın'da Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarılan kedi tedavisinin sürdüğü klinikte öldü.
Adnan Menderes Bulvarı'nda sahibi tarafından gezdirilen Pitbull cinsi köpek tarafından ısırıldıktan sonra ağır yaralanan ve Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş tarafından bir klinikte tedavi ettirilen 1 yaşındaki "Kömür" adı verilen sokak kedisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA muhabirine açıklama yapan Tekinbaş, kedinin acıya dayanamayarak öldüğünü, Pitbull'u gezdiren kişi hakkında da şikayette bulunacaklarını söyledi.
Olay
Bulvarda 24 Mayıs'ta 1 yaşındaki kedi, Pitbull tarafından ısırılmış, kediyi uzun süre bırakmayan köpeğe sahibi ve çevredeki vatandaşlar müdahale etmişti.
Tedavi altına alınan kedinin çenesinde, göğüs kafesinde ve vücudunun bazı yerlerinde kırık olduğu tespit edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:34 Kaynak: AA
Aydın, Pitbull, Güncel
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