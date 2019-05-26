Pitbull'un yaraladığı kedi öldü
4 saat önce
Aydın'da Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarılan kedi tedavisinin sürdüğü klinikte öldü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:34 Kaynak: AA
'da Pitbull
cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarılan kedi tedavisinin sürdüğü klinikte öldü. Adnan Menderes
Bulvarı'nda sahibi tarafından gezdirilen Pitbull cinsi köpek tarafından ısırıldıktan sonra ağır yaralanan ve Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş tarafından bir klinikte tedavi ettirilen 1 yaşındaki "Kömür" adı verilen sokak kedisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA muhabirine açıklama yapan Tekinbaş, kedinin acıya dayanamayarak öldüğünü, Pitbull'u gezdiren kişi hakkında da şikayette bulunacaklarını söyledi.
Olay
Bulvarda 24 Mayıs'ta 1 yaşındaki kedi, Pitbull tarafından ısırılmış, kediyi uzun süre bırakmayan köpeğe sahibi ve çevredeki vatandaşlar müdahale etmişti.
Tedavi altına alınan kedinin çenesinde, göğüs kafesinde ve vücudunun bazı yerlerinde kırık olduğu tespit edilmişti.
Tartıştığı Genci Sokak Ortasında Kalbinden Bıçaklayan Cani: Kader mi Ecel mi Diyelim?
Diyarbakır'da Nesli Tükenmekte Olan Boynuzlu Baykuş Görüldü
Suriyeli Sığınmacının "Kafa Kesmek İstiyorum" Sözleri Büyük Tepki Çekti
Yeşilçam'ın Yıldızı Fatma Girik, En Büyük Korkusunu Açıkladı