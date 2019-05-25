Son Dakika Haberleri: Pitbull'un yaraladığı kedi yaşam mücadelesi veriyor

Pitbull'un yaraladığı kedi yaşam mücadelesi veriyor

51 dakika önce

Aydın'da Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarılan kedi yaşam savaşı veriyor.

Pitbull'un yaraladığı kedi yaşam mücadelesi veriyor, System.String[]
Aydın'da Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarılan kedi yaşam savaşı veriyor.
Alınan bilgiye göre, dün gece Adnan Menderes Bulvarı'nda sahibi tarafından gezdirilen Pitbull cinsi köpek, 1 yaşındaki "Kömür" adı verilen sokak kedisini ısırdı.
Kediyi uzun süre bırakmayan köpeğe sahibi ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
İhbar üzerine bölgeye giden Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, hareketsiz durumdaki kediyi veteriner kliniğine götürdü.
Burada tedavi altına alınan kedinin çenesinde, göğüs kafesinde ve vücudunun bazı yerlerinde kırık olduğu tespit edildi.
Gazetecilere açıklama yapan Tekinbaş, "Birçok yerinde kırıklar var, adeta yaşam mücadelesi veriyor. Her yerinde diş izleri var. Gereken tüm müdahaleler yapıldı, röntgenleri de çekildi. En büyük mutluluğumuz onun şu anda hayatta olmasıdır. İnşallah onun hayatta kalmasını sağlayacağız." dedi.
Veteriner Hekim Çağrı Çağla ise kedinin parçalanmasını, olaya müdahale eden vatandaşların önlediğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:28 Kaynak: AA
Aydın, Pitbull, Güncel
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