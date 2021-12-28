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Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den annesine yürek yakan soru: Yüzüm iyileşecek mi? - Son Dakika

Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den annesine yürek yakan soru: Yüzüm iyileşecek mi?

28.12.2021 10:11
Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den annesine yürek yakan soru: Yüzüm iyileşecek mi?

Gaziantep'te pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, hastanede tedavi görüyor. Yüzü ve kafası parçalanan küçük kızın geçirdiği ilk ameliyat öncesi annesine "Yüzüm iyileşecek mi?" diye sorduğu öğrenildi. Anne Ateş ise kızına "Ömer Hoca yüzünü iyileştirecek. Eskisi gibi olacaksın." sözleriyle yanıt verdi.

Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş (4), Antalya'da yapılan 4 saatlik doku naklinin ardından uyutulmaya devam ediliyor.

"YÜZÜM İYİLEŞECEK Mİ?"

Minik Asiye'nin doku nakli operasyonuna girmeden önce annesi Zübeyde Ateş'e "Yüzüm iyileşecek mi?" diye sorduğu, annesinin ise "Ömer Hocamız senin yüzünü iyileştirecek. Eskisi gibi olacaksın" diyerek moral verdiği öğrenildi.

"HAYATİ TEHLİKESİ HALA DEVAM EDİYOR"

Ülkemizde ilk rahim ve yüz naklini gerçekleştiren aynı zamanda Asiye'nin operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, "Asiye'deki normal bir doku kaybı değil, ciddi bir yaralanma. Yüzündeki sinirlerde ciddi hasarlar, çene ve kulakta 3 boyutlu kayıplar vardı. Yüzüne ve saç derisine operasyon yaptık. Sırtından ve bacağından doku nakilleri gerçekleştirdik. Yoğun bakımdan uyandırıldıktan sonra nakledilen dokularının takibini yapacağız. İki hafta sonra gelişmeleri değerlendireceğiz ve yeniden doku nakline başlayacağız. Yüz felci riski bulunuyor, gerekirse müdahalede bulunacağız. Hayati tehlike riski tamamen ortadan kalktıktan sonra diğer işlemleri yapmaya başlayacağız. Yüz nakli gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ciddi bir travma geçirmiş. Elimizden geleni yapacağız. Tam iyileşme bir yılı bulabilir. Ailenin de morali iyi. Çocuğu zamanında kurtarmışlar" dedi.

İŞİNDEN KOVULAN BABASINA YENİ İŞ BULUNDU

Asiye Ateş'in köpeklerin saldırısına uğradığı sitedeki işinden atılan apartman görevlisi baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep programı sırasında ziyaret ettiği Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işe başlatıldı. Dün SGK'ya başvurarak işe girişi yapılan Hüseyin Ateş, Asiye'nin tedavisi bitip Gaziantep'e dönünce fabrikada çalışmaya başlayacak.

SİTE YÖNETİMİ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan SGK, Ateş'i işten çıkaran Nevşan Site Yönetimi hakkında inceleme başlattı. 2 SGK müfettişi evrakları inceledi.

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Gaziantep, Pitbull, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den annesine yürek yakan soru: Yüzüm iyileşecek mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den annesine yürek yakan soru: Yüzüm iyileşecek mi? - Son Dakika
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