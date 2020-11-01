Pitbulların tavuk katliamı - Son Dakika

Pitbulların tavuk katliamı

01.11.2020 08:38

Pitbulların tavuk katliamı -Kümese giren pitbull cinsi 2 köpek 53 cins tavuğu parçaladı -Tavukların sahibi pitbulların sahibinden şikayetçi oldu Bursa'da bir iş yerinin terasındaki tavuk kümesine giren 2 adet pitbull cinsi köpek her biri 300 lira değerinde 53 adet cins tavuğu parçalayıp telef etti.

Pitbulların tavuk katliamı

-Kümese giren pitbull cinsi 2 köpek 53 cins tavuğu parçaladı

-Tavukların sahibi pitbulların sahibinden şikayetçi oldu

BURSA - Bursa'da bir iş yerinin terasındaki tavuk kümesine giren 2 adet pitbull cinsi köpek her biri 300 lira değerinde 53 adet cins tavuğu parçalayıp telef etti. Tavukların sahibi, pitbull cinsi köpeklerin sahibinden şikayetçi olup zararının karşılanmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay Veysel Karani Mahallesindeki bir torna atölyesinde meydana geldi. 52 yaşındaki Mustafa Çalı'nın iş yerinin terasında özel olarak yetiştirdiği Sussex ve Wyandotte cinsi tavukların bulunduğu kümese yan binanın terasından geçen 2 adet pitbull cinsi köpek kümese girip her biri 300 lira değerinde olan 53 adet tavuğu parçalayıp telef etti. Sabah iş yerine geldiğinde tavuklara yem vermek için terasa çıkan Mustafa Çalı parçalanmış tavukları görünce şaşkına döndü. Kan ve tüy izlerini takip eden Çalı binanın terasında bulunan pitbulların 2 tavuğu da kendi kulübelerine götürdüğünü belirledi.

Pitbulların sahibinin ölen 53 tavuğa karşı 300 lira teklif etmesi üzerine Mustafa Çalı polise ihbarda bulunup köpeklerin sahibinden şikayetçi oldu.

Arka komşumuzun 2 adet pitbull cinsi köpeği vardı. Gece kümese arka delikten girip bütan tavuklarımı katletmiş. Gerekli yerlere şikayetçi olduk. 6-7 bin lira toplamda zararım var. Tavukların tamamı için 300 lira verelim dediler nasıl olacak o tavukların tanesi 300 lira kabul etmedik şikayetçi olduk" dedi.

Pitbulların tavuk katliamı
Pitbulların tavuk katliamı
Pitbulların tavuk katliamı
Pitbulların tavuk katliamı
Pitbulların tavuk katliamı
Pitbulların tavuk katliamı

Pitbull, Bursa, Köpek, Tavuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pitbulların tavuk katliamı - Son Dakika


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