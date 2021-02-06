Pitbullun başka köpeğe saldırması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Manavgat ilçesinde yürüyüşe çıkarılan cocker cinsi bir köpek, ırmak kenarında sahibi tarafından tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Eray Manav'ın cocker cinsi köpeğine Kaledibi mevkisindeki ırmak kenarında pitbull cinsi köpek saldırdı. Saldırıya uğrayan köpek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Yaralanan köpek veterinere götürülürken, olay sırasında Eray Manav'ın biri 11, diğeri 7 yaşındaki iki çocuğu, korku yaşadı.
Pitbull cinsi köpeğin diğer köpeğe saldırı anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin saldırması, vatandaşların çabaları, çocukların korkuyla koşuşturmaları yer alıyor.
Kaynak: AA
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