Son Dakika Haberleri: Pitbullun küçük köpeği öldürdüğü iddiası
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Pitbullun küçük köpeği öldürdüğü iddiası

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde pitbull cinsi bir köpeğin, yabancı bir kadının gezdirdiği schnauzer cinsi köpeği öldürdüğü ileri sürüldü.

Pitbullun küçük köpeği öldürdüğü iddiası, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde pitbull cinsi bir köpeğin, yabancı bir kadının gezdirdiği schnauzer cinsi köpeği öldürdüğü ileri sürüldü.

Siteler Mahallesi'nde bir kuyumcuda çalışan Polonyalı Monica Arora (39), schnauzer cinsi küçük köpeğiyle sahilde yürüyüşe çıktı. İddiaya göre A.C'nin serbest bıraktığı pitbull, kumlarda oynayan süs köpeğine saldırarak öldürdü.

Vatandaşların ve A.C'nin müdahalesiyle pitbull sakinleştirilerek bir direğe bağlandı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Pitbull, belediye aracıyla Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Monica Arora'nın şikayetçi olması üzerine, pitbull cinsi köpeği gezdiren A.C. ile köpeğin sahibi İ.S'nin, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezinde ifadeleri alındı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, köpeği gezdiren kişi ve sahibi hakkında yasal işlem başlattı.

Köpeğini kaybeden Arora, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırgan köpeğin sahibi ve gezdiren kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.

Arora, "Köpeğimi gezdirmeye çıktım. Plajda oynarken birden bir köpek saldırdı. Başını ısırarak köpeğimi öldürdü. O benim her şeyimdi ve çok seviyordum." dedi.

Marmaris, Pitbull, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:25 Kaynak: AA
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