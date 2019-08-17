Son Dakika Haberleri: Pitbullun saldırısına uğrayan hamile kedi kurtarılamadı
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Pitbullun saldırısına uğrayan hamile kedi kurtarılamadı

55 dakika önce

Bursa'da Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan hamile sokak kedisi kurtarılamadı.

Pitbullun saldırısına uğrayan hamile kedi kurtarılamadı, System.String[]
Bursa'da Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan hamile sokak kedisi kurtarılamadı.

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen feci olayda Pitbull cinsi köpek, hamile kediye saldırdı. Hayvansever Furkan Selim Çetin, yaralanan kediyi tedavisi için veterinere götürdü. Talihsiz kedi saatler sonra hayatını kaybetti.

Selçuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda sahibi tarafından gezdirilen Pitbull cinsi köpek, önüne çıkan hamile kediye saldırdı. Köpeğin sahibi ve hayvansever Furkan Selim Çetin tarafından kurtarılan kedi hemen ilçedeki veteriner hekimliğine getirildi. Veteriner hekim Mehmet Sayılır, yaralı ve korkmuş olan kediye ilk müdahalesini yaptı. Karnında diş izleri bulunan kedi saatler sonra öldü. - BURSA
Selim Çetin, Pitbull, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:58 Kaynak: İHA
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