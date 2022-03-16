Son dakika haber | Pitbullunu saldırtan şüpheliye silahla yaralamadan 3 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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Son dakika haber | Pitbullunu saldırtan şüpheliye silahla yaralamadan 3 yıla kadar hapis istendi

16.03.2022 09:49
Son dakika haber | Pitbullunu saldırtan şüpheliye silahla yaralamadan 3 yıla kadar hapis istendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre BEYOĞLU'nda, pitbullunu ağızlıksız gezdirdiği için uyarılması üzerine tartıştığı kişilerin üzerine salarak yaralanmalarına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Orhan Yıldırım hakkında iki kişiye karşı 'Silahla yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

BEYOĞLU'nda, pitbullunu ağızlıksız gezdirdiği için uyarılması üzerine tartıştığı kişilerin üzerine salarak yaralanmalarına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Orhan Yıldırım hakkında iki kişiye karşı 'Silahla yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 15 Şubat'ta saat 13.00 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta meydana geldi. Sokak esnafı, pitbull ırkı köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyarmış, bu nedenle esnaf ile köpeğin sahibi arasında tartışma çıktı. Şüpheli Orhan Yıldırım, köpeğinin tasmasını gevşeterek Muzaffer Akçayır'ın üzerine saldı. Köpek, üzerine atladığı Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırdı. Köpek, olay yerindeki Bilgin Elbay'ı da ısırdı. Sahibi köpeğiyle birlikte koşarak olay yerinden kaçtı. Pitbull ırkı köpeğin esnafa saldırdığı anlar cep telefonuna ve güvenlik kamerasına yansıdı.

"TUT" DİYEREK SALDIRTMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Orhan Yıldırım'ın köpeğini ağızlıksız gezdirmesi nedeniyle kendisini uyaran şikayetçilerden Muzaffer Akçayır'a yönelik köpeğinin ipini sökerek "tut" diyerek saldırttığı, köpeğin şikayetçi Akçayır'a ve diğer şikayetçi Bilgin Elbay'a saldırdığı kaydedildi. Adli tıp raporuna göre şikayetçilerin hafif ölçüde yaralandıkları, kamera görüntülerine göre şüphelinin köpeğinin tasmasını elinden bıraktığı, şikayetçi Muzaffer Akçayır'a saldırdıktan sonra şüphelinin kaçtığı, sonrasında ıslık çaldığı köpeğin şüphelinin arkasından gittiği tespit edildi.

KÖPEK BELEDİYE VETERİNERİNE TESLİM EDİLDİ

Köpeğin belediye veterinerine teslim edildiği anlatılan iddianamede, şüphelinin görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyleyerek suçlamaları reddettiği anlatıldı. Görüntü kaydı ve şikayetçilerin anlatımlarına göre şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği kaydedilen iddianamede, şüphelinin "tut" diyerek köpeğini şikayetçilerin üzerine salarak basit şekilde yaralanmalarına neden olduğu belirtildi. Polis tarafından yakalanarak 18 Şubat'ta tutuklanan şüpheli Orhan Yıldırım'ın 'Silahla yaralama' suçundan iki şikayetçiye olmak üzere toplam 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Orhan Yıldırım, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


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Orhan Yıldırım, Pitbull, Tophane, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Pitbullunu saldırtan şüpheliye silahla yaralamadan 3 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Pitbullunu saldırtan şüpheliye silahla yaralamadan 3 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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